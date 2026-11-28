Die 75-jährige Sex-Ikone Cicciolina will Bürgermeisterin von Rom werden. Sie verspricht mehr Polizei und Bäume gegen Schlaglöcher.

Die 75-jährige ehemalige Pornodarstellerin Ilona Staller, weltweit bekannt unter ihrem Künstlernamen Cicciolina, gibt ihre Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin von Rom bekannt. Die Sex-Ikone will mit ihrer Bewerbung die politische Landschaft Italien s neu beleuchten und verspricht, die Hauptstadt zu einer modernen und lebenswerten Stadt umzugestalten. Dieser Ansatz bildet den zentralen ersten Punkt ihres Wahlprogramms.

Persönliche Erlebnisse als politische Motivation

Stallers Motivation für den politischen Schritt leitet sich aus direkten negativen Erfahrungen in der italienischen Hauptstadt ab. Als sie am Hauptbahnhof von Rom diebstahl erlegen war und ihr Koffer gestohlen wurde, zog sie konkrete Schlussfolgerungen für ihre Sicherheitspolitik. Aus diesem Vorfall resultiert ihr Forderung nach einer verstärkten Polizeipräsenz auf den Straßen der Stadt. Sie betont, dass die Präsenz von Ordnungskräften notwendig sei, um die Sicherheit der Bürger und Besucher effektiv zu gewährleisten.

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Historischer Hintergrund und politische Erfolge

Obwohl sie vor allem als Sex-Ikone in Erinnerung bleibt, verfügt Ilona Staller über umfassende Erfahrung im politischen Geschehen. Bereits 1979 kandidierte sie als Spitzenkandidatin der Umwelt-Partei Lista del Sole, die in Deutschland als Sonnenliste bekannt wurde. Damals setzte sie, wie auch in späteren Jahren, bewusst auf provokante Methoden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ihre politisch erfolgreichste Phase erlebte sie im Jahr 1987, als sie als Kandidatin der links-liberalen Partito Radicale in das italienische Parlament gewählt wurde.

Finanzielle Absicherung durch frühere Mandate

Stallers Zeit als Abgeordnete im italienischen Parlament dauerte fünf Jahre. Trotz des kurzen Mandats genießt sie bis heute einen finanziellen Vorteil aus dieser Zeit. Laut italienischen Medienzahlen bezieht sie dafür eine jährliche Pension in Höhe von 39.000 Euro. Diese stabile finanzielle Basis begleitet sie nun in ihre aktuelle Kandidatur für das Bürgermeisteramt von Rom. Sie sieht sich als erfahrenes Mitglied des politischen Parketts, das die spezifischen Bedürfnisse der Stadt versteht.

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Künstlerische Verbindungen und persönliche Kontroversen

Neben ihrer politischen und sexuellen Karriere ist Staller auch mit der Kunstwelt eng verbunden. Sie war mit dem amerikanischen Pop-Art-Star Jeff Koons verheiratet, mit dem sie den Sohn Ludwig hat, den Koons als sein größtes Kunstwerk bezeichnet. Als Muse war sie Teil bekannter Werke wie der Serie Made in Heaven. Ihr politischer Stil umfasst auch historische Kontroversen, wie ihr Angebot an Saddam Hussein, im Gegenzug für UN-Resolutionen Geschlechtsverkehr zu üben. Diese historisch dokumentierten Aktionen unterstreichen ihren unkonventionellen Ansatz.

Ausblick auf die Kommunalwahl in Rom

Die nächste Bürgermeisterwahl in Rom findet im kommenden Jahr statt. Zu diesem Zeitpunkt steht noch kein konkretes Datum für die Abstimmung fest. Dennoch bereitet sich Ilona Staller intensiv auf den Kampf um die Stimmen der Römer vor. Ihre Kampagne zielt darauf ab, Themen wie Straßeninstandhaltung gegen Schlaglöcher und den Umweltschutz durch mehr Bäume in den Mittelpunkt zu rücken. Die Stadtbevölkerung wird sich entscheiden, ob sie ihren unkonventionellen Plan für eine lebenswerte Stadt unterstützt.