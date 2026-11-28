Die 75-jährige ehemalige Sexstars und Ex-Abgeordnete Ilona Staller, bekannt als Cicciolina, hat ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Rom angekündigt. Sie verspricht, die Stadt zu modernisieren, gegen Schlaglöcher vorzugehen und die Sicherheit durch mehr Polizeipräsenz zu erhöhen. Staller, die bereits 1987 im italienischen Parlament saß, nutzt die Ankündigung, um auf ihre politischen Ziele und ihre langjährige Bekanntheit hinzuweisen.

von Rom an. Ihre Kandidatur für die im kommenden Jahr anstehende Wahl verkündete die 75-Jährige in einem Interview mit dem italienischen Radiosender Rai Radio 1.

Ein genauer Wahltermin steht bislang noch nicht fest. Im Gespräch mit dem Sender umriss Staller bereits erste Schwerpunkte ihres Wahlprogramms.

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„Rom wird mit mir zu einer modernen und lebenswerten Stadt werden – das ist der erste Punkt meines Programms“, erklärte sie. Konkret plane sie, gegen Schlaglöcher auf den Straßen vorzugehen und mehr Bäume pflanzen zu lassen, statt bestehende zu fällen.