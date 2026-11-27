Im Spionageskandal um Ilona W. gibt BKA-Ermittler Sven G. detaillierte Einblicke in die Ermittlungen. Von Telegram-Nachrichten bis zur Festnahme.

Der Prozess gegen die mutmaßliche russische Spionin Ilona W. vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts hat am zweiten Verhandlungstag neue, entscheidende Details offenbart. Im Mittelpunkt stand die vernahme des BKA -ermittlers Sven G., der den Fall leitete und der Bundesanwaltschaft im September 2025 umfangreiche Erkenntnisse sowie mitgeschnittene Gespräche übermittelte. Die Übersetzung der russischsprachigen Passagen durch das Bundeskriminalamt bestätigte die Schlüsse des Verfassungsschutzes, was den Prozess gegen die Deutsch-Ukrainerin weiter vorantrieb.

Ermittlungsverlauf und technische Überwachung

Am 23. Oktober 2025 leitete die Bundesanwaltschaft ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Ilona W. ein, nachdem die initialen Hinweise aus den vom BKA gesicherten Daten ausgewertet wurden. Die verdeckte Überwachung ihrer Mobilfunkgeräte und E-Mail-Kontakte begann noch im selben Monat, Ende November 2025. Diese Maßnahme war notwendig, um die Kommunikation mit russischen Geheimdienstkontakten lückenlos zu dokumentieren und Beweise für die Anklage zu sichern.

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Kritischer Kontakt zu GRU-Offizier Andrej M.

Bei den Sicherstellungen an ihren Mobilgeräten stellten die Ermittler rund 170 Beweisstücke zusammen, darunter vier Smartphones. Ein Xiaomi-Gerät enthielt beeindruckende 17.105 Kontakte, wobei eine Nummer eine zentrale Rolle spielte: Andrej M., der offiziell als stellvertretender Militärattaché an der russischen Botschaft in Berlin tätig war und als Offizier der GRU identifiziert wurde. Der Kontakt begann am 20. Oktober 2023 mit einer ersten SMS und entwickelte sich zu einer intensiven digitalen Beziehung.

Die digitale Kommunikation zwischen Ilona W. und Andrej M. umfasste 956 Nachrichten über die Messenger-App Telegram sowie rund 300 E-Mails. In diesen Nachrichten, die oft Hinweise auf politische Veranstaltungen im Berliner Umfeld enthielten, verwendete W. vertrauliche Anreden wie "Andruscha", "meine Sonne" oder "mein geliebter Mann". Sven G. charakterisierte diese Interaktion als "sehr persönliche Kommunikation", betonte jedoch auch, dass W. mit anderen Männern durchaus vertraut schrieben.

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Beschaffung sensibler Bundestags-Dokumente

Neben der emotionalen Bindung stand die politische Aufklärung im Fokus der Spionageaktivitäten. Auf Wunsch von Andrej M. besorgte Ilona W. das Kürschners Volkshandbuch "Deutscher Bundestag". Dieses Werk enthält detaillierte Lebensläufe und Fotos aller Abgeordneten und übergab sie dem russischen Offizier persönlich. Zudem soll sie ihm beantwortet haben, welche Politiker der AfD-Partei Reisen nach Moskau unternommen hatten, was direkte politische Implikationen hatte.

Ilona W. traf sich mehrfach physisch mit Andrej M., wobei der Inhalt dieser Treffen laut Sven G. nicht lückenlos dokumentiert werden konnte. Der BKA-Beamte räumte ein, dass der direkte Beweis für den Austausch von Staatsgeheimnissen während dieser Treffen nicht erbracht werden konnte, da solche informellen Zusammenkünfte oft ohne technische Aufzeichnung stattfanden. Der Verfassungsschutz hatte bereits festgestellt, dass Kontakte zur russischen Botschaft bei W. bereits seit 2007 bestanden.

Festnahme und finanzielle Unregelmäßigkeiten

Die operative Festnahme am 21. Januar 2026 verlief nicht wie geplant, da Ilona W. die Tür ihres Berliner Wohnsitzes zunächst nicht öffnete und an der Identität der BKA-Beamten zweifelte. Erst ein beauftragter Schlüsseldienst ermöglichte den Zugriff. In der Wohnung fanden die Ermittler eine hyperventilierende und stark gestresste Frau, die medizinisch versorgt und ins Auguste-Viktoria-Klinikum transportiert werden musste. Eine sofortige Vorführung vor dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe scheiterte daran, sodass Bundesanwaltschaft und Richterin am Folgetag nach Berlin reisten.

Die Durchsuchungen offenbarten auch finanzielle Widersprüche. Obwohl Ilona W. staatliche Bezüge bezog und laut Schätzung von Sven G. von "bescheidenen Mitteln" lebte, wiesen ihre Konten Ersparnisse von rund 7000 Euro aus. Auffällig war der extrem niedrige Lebensmitteleinkauf, der bei nur 50 bis 100 Euro im Monat lag. Ob diese Ersparnisse aus illegalem Handeln stammten oder auf andere Weise entstanden sind, ließ das BKA im aktuellen Verfahrensstadium nicht abschließend klären.