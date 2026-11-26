In Berlin steht seit Donnerstag die mutmaßliche Spionin Ilona W. vor Gericht. Laut Anklage soll die 57-Jährige für den russischen Geheimdienst GRU spioniert haben. Der Prozessauftakt zieht sich in die Länge – auch weil Ilona W. plötzlich übel wird.

In Berlin steht seit Donnerstag die mutmaßliche Spionin Ilona W. vor Gericht. Laut Anklage soll die 57-Jährige für den russischen Geheimdienst GRU spioniert haben. Der Prozessauftakt zieht sich in die Länge – auch weil Ilona W. plötzlich übel wird.

Ein bisschen wirkt es, als versuche Ilona W., ihrem Ruf als Spionin gerecht zu werden. Mit einer großen Sonnenbrille sitzt sie auf der Anklagebank, ihr Gesicht ist dahinter kaum zu erkennen. Auch ihr Haar wirkt wie eine Tarnung: schulterlang und hellblond, ganz anders als die leuchtend rote Kurzhaarfrisur, die vor ihrer Verhaftung im Januar 2026 als ihr Markenzeichen galt. Im Zuschauerraum wird gemutmaßt: eine Perücke?

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Oder doch eine kräftige Blondierung? Auch sonst zieht die 57-Jährige eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Eigentlich sollte die Hauptverhandlung am Landgericht Berlin bereits um 9.30 Uhr beginnen. Weil Ilona W. jedoch ärztlich versorgt werden musste, wurde der Prozessauftakt auf 13 Uhr verschoben.