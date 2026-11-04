Ilse Aigner als Bundespräsidentin: CDU und CSU einigen sich auf Kandidatin

CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek und CDU-Landesvorsitzender Tobias Vogt fordern Friedrich Merz auf, Ilse Aigner offiziell zur Kandidatin für das Bundespräsidentenamt zu ernennen.

Die Unionsparteien CDU und CSU haben eine gemeinsame Front gegen den Hintergrund der anstehenden Bundespräsident enwahl gebildet. Die Fraktionschefs der bayerischen CSU und der baden-württembergischen CDU unterstützen ausdrücklich die Kandidatur von Ilse Aigner. Sie sehen in der 61-Jährigen die passende Persönlichkeit für das höchste repräsentative Amt in Deutschland und wollen die Weichen für ihre offizielle Nominierung stellen.

Koordinierte Forderung nach offizieller Nominierung

Die Fraktionschefs Klaus Holetschek von der CSU in Bayern und Tobias Vogt von der CDU in Baden-Württemberg haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für Ilse Aigner ausgesprochen. Ihr primäres Ziel besteht darin, Bundesvorsitzenden Friedrich Merz dazu zu bewegen, Aigner am kommenden Montag offiziell zur Unionskandidatin zu ernennen. Dieser Schritt ist entscheidend, da der Parteivorsitzende die formale Verantwortung für die Auswahl des gemeinsamen Kandidaten der Union trägt und diese Entscheidung die politischen Prioritäten der Schwesterparteien widerspiegeln soll.

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Dieses strategische Vorgehen ist nicht spontan entstanden, sondern wurde intensiv abgesprochen. Die Koordination zwischen dem bayerischen Flügel und dem baden-württembergischen Landesverband erfolgte in enger Absprache mit dem baden-württembergischen CDU-Chef Manuel Hagel, der 38 Jahre alt ist. Durch diese abgestimmte Aktion wird ein klares Signal an die Parteispitze gesendet, dass die großen südlichen Landesverbände hinter der Kandidatin stehen und keine internen Widerstände zu erwarten sind.

Argumente für Aigner als verbindende Kraft

Tobias Vogt begründete die Unterstützung im Interview mit BILD damit, dass Klaus Holetschek und er sich in ihren Treffen auf dieses gemeinsame Ziel verständigt haben. Er betonte, dass Ilse Aigner eine Verbindung aus festen Überzeugungen und der besonderen Fähigkeit darstelle, Menschen zusammenzuführen. Vogt erklärte weiter, dass der Partei das Vertrauen zukommt, dass Aigner dem Land Orientierung und Halt geben kann, was angesichts aktueller politischer Spannungen als wesentliche Qualifikation für das Amt gesehen wird.

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Neben der persönlichen Ausstrahlung wird Aigners politischer Werdegang als entscheidender Vorteil hervorgehoben. Sie gilt seit ihrer Nominierung durch CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als hauchdünne Favoritin für das Amt. Die Grünen und die SPD haben bereits ihr grundsätzliches Einverständnis signalisiert, was die Wahrscheinlichkeit ihrer Wahl im Bundesrat erheblich steigert. Vogt hob hervor, dass Aigner zeige, welche verbindende Kraft konservative Überzeugungen haben können und welche Werte CDU und CSU teilen.

Biografische Erfahrungen und politische Werte

Die Unterstützer verweisen stark auf Aigners biographischen Hintergrund, um ihre Eignung für das repräsentative Amt zu untermauern. Als gelernte Handwerkerin in den Bereichen Radio- und Fernsehtechnik kenne sie die Arbeitswelt aus eigener praktischer Erfahrung. Diese Wurzeln werden als Vorteil gewertet, da sie den Kontakt zu verschiedenen gesellschaftlichen Schichten ermöglicht. Zudem hat sie im Bund als Agrarministerin von 2008 bis 2013 Regierungsverantwortung getragen und damit nachgewiesen, dass sie administrative und politische Führungsaufgaben bewältigen kann.

Ihre aktuelle Position als Präsidentin des Bayerischen Landtags dient weiteren Beleg für ihre Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg Menschen zu erreichen. Tobias Vogt würdigte, dass sie den richtigen Ton treffe, ohne sich dabei zu verbiegen. Es sei das klare Ziel von CSU und der Süd-CDU, Aigner tatsächlich zur Bundespräsidentin zu machen. Sie stehe symbolisch für christliches Menschenbild, Freiheit, persönliche Verantwortung, Heimatverbundenheit und Respekt vor Leistung, was sie zur idealen Kandidatin für die Union macht.

Ausblick auf die Entscheidung von Friedrich Merz

Der nächste entscheidende Schritt fällt nun in den Verantwortungsbereich von Friedrich Merz. Es bleibt abzuwarten, wie er die Forderungen der mächtigen südlichen Landesverbände aufgreift. Eine offizielle Ankündigung durch Merz wird für die kommende Montag erwartet. Sollte er der Empfehlung folgen, würde dies den Weg für Aigner frei machen, die bereits breite Zustimmung aus den Koalitionspartnern Grün und Sozialem Demokratischer Partei erhält.

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Die Einigkeit zwischen Holetschek und Vogt zeigt, dass die Union in dieser Frage geschlossen auftritt. Ilse Aigner positioniert sich damit an der Spitze der Kandidatenliste. Die Union sucht mit ihr eine Figur, die traditionelle Werte vertritt, aber gleichzeitig moderne gesellschaftliche Anforderungen erfüllt. Die politische Landschaft in Deutschland könnte sich durch diese Entscheidung nachhaltig prägen, da Aigner als erste Frau an der Spitze des Staates das historische Amt übernehmen würde.