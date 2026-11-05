Ilse Aigner als Bundespräsidentin: CSU-Kandidatin gewinnt breite Unterstützung

Mindestens acht Ministerpräsidenten und sieben CDU-Landesvorsitzende sprechen sich für Ilse Aigner aus. Die CSU-Politikerin gilt als Favoritin für das höchste Staatsamt.

Die Debatte um die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Amt des deutschen Staatsoberhaupts hat eine klare Richtung genommen. Immer mehr führende Politiker aus allen Lagern äußern ihre Unterstützung für Ilse Aigner, der bayerischen Landtagspräsidentin der CSU. Bis Donnerstagabend haben sich mindestens acht von sechzehn Ministerpräsidenten explizit für die 61-Jährige ausgesprochen. Diese Gruppe umfasst Vertreter der CDU, der CSU, der SPD und der Grünen, was die Reichweite ihrer Kandidatur unterstreicht.

Breite Zustimmung in den Ministerpräsidentenräumen

Die politische Landschaft zeigt sich bei dieser Nominierung ungewöhnlich einig. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied der SPD, erklärte am Donnerstag in Schwerin deutlich ihren Standpunkt. Sie wünscht sich zukünftig eine Frau an der Spitze des Staates und nennt Ilse Aigner dabei ausdrücklich zur Sprache. Auch Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, bekräftigt ihre Unterstützung für die CSU-Politikerin gegenüber Medienvertretern.

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Ein weiteres wichtiges Signal kommt aus Baden-Württemberg. Cem Özdemir, der Ministerpräsident dieses Landes und ebenfalls der Partei der Grünen angehörig, betonte die Notwendigkeit einer brückenbauenden Persönlichkeit in Zeiten politischer Gräben. Er beschreibt Aigner als bodenständig und mit einem natürlichen Gespür für die Sorgen der Bürger. Ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, sieht er als entscheidendes Kriterium für das höchste Amt.

Auch die ostdeutschen Bundesländer zeigen sich kooperativ. Alle drei Ministerpräsidenten der Ost-CDU haben sich positiv geäußert. Michael Kretschmer aus Sachsen, Mario Voigt aus Thüringen und Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt unterstützen die Idee einer Kandidatur Aigners. Hinzu kommen sieben Landesvorsitzende der CDU, die ihre Stimme für die bayerische Politikerin erhoben haben. Diese breite Front lässt vermuten, dass die Hürden für eine Nominierung geringer sind als erwartet.

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Unentschiedene Kräfte in der Großen Koalition

Trotz der sichtbaren Unterstützung gibt es jedoch noch erhebliche Widerstände innerhalb der großen Schwesterpartei, der CDU. Einige mächtige Akteure halten sich bewusst zurück oder äußern keine klare Position. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Boris Rhein aus Hessen, Gordon Schnieder aus Rheinland-Pfalz und Daniel Günther aus Schleswig-Holstein haben sich bisher nicht öffentlich zu Aigner bekannt. Ihr Schweigen wird in politischen Kreisen als potenzielles Hindernis gewertet.

Sebastian Lechner, der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen, hat sich ebenfalls noch nicht festgelegt. Dies führt dazu, dass Ilse Aigner bei der CDU noch nicht als durchgekommen gilt. Die Unsicherheit auf Seiten dieser führenden Köpfe könnte die Verhandlungen über die offizielle Nominierung erschweren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Skeptiker bis zur entscheidenden Beratung ihr Votum ändern werden.

Friedrich Merz, der Bundeskanzler und Vorsitzende der CDU, hat bislang keine konkrete Kandidatin genannt. Er hat sich jedoch bereits im Juli darauf festgelegt, dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau sein soll. In diesem Kontext bezeichnete er Aigner bereits als respektable und denkbare Option. Seine endgültige Entscheidung steht noch aus, da das CDU-Präsidium und der Vorstand erst am kommenden Montag über die Nachfolge beraten wollen.

Historische Bedeutung und Wahltermin

Die bevorstehende Wahl am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung markiert einen historischen Moment für die deutsche Politik. Sollte Ilse Aigner gewählt werden, wäre sie die erste Frau, die jemals das Amt des Bundespräsidenten in Deutschland innehat. Zudem wäre sie das erste Staatsoberhaupt, das aus den Reihen der CSU stammt. Diese Doppelung würde die Tradition des Amtes nachhaltig verändern.

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Die aktuelle Dynamik zeigt, dass die CSU mit ihrer Kandidatin große Chancen hat. Die Unterstützung durch SPD, Grüne und Teile der CDU bildet eine solide Basis. Dennoch müssen die Vorbehalte einiger CDU-Landesverbände überwunden werden, um eine einheitliche Linie nach außen zu präsentieren. Der Weg zur Bundespräsidentin ist für Aigner geebnet, aber noch nicht vollständig frei von Hindernissen.