Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner soll als erste Frau und Handwerkerin das höchste Amt der Bundesrepublik übernehmen. Ein Durchbruch für die CSU und eine neue Ära in der Politik.

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner soll als Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das höchste Amt der Bundesrepublik Deutschland übernehmen. Mit diesem Schritt wäre sie die erste Frau und die erste ausgebildete Handwerkerin, die je den Bundespräsidialposten bekleidet. Am 24. Oktober 2026 begrüßte der CSU -Vorsitzende Friedrich Merz sie auf dem Parteitag in München und signalisierte damit offiziell ihre Kandidatur für die Rolle des Staatsoberhaupts.

Historische Position und beruflicher Werdegang

Ilse Aigner, 61 Jahre alt, ist seit acht Jahren die Nummer 1 im Bayerischen Landtag und innehat das höchste Staatsamt des Bundeslandes. Ihre berufliche Laufbahn begann nach der Realschule mit einer Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin. Diese handwerkliche Grundlage hebt sie von den meisten ihrer politischen Vorgänger ab und unterstreicht ihren Anspruch, eine neue Ära der Repräsentanz zu starten. Sie wuchs in Feldkirchen-Westerham auf, einem kleinen Ort mit 10.700 Einwohnern zwischen München und Rosenheim. Dort führte ihr Vater einen Elektro-Betrieb, was ihre Faszination für Technik früh prägte.

Also read Sie wäre die erste Frau: CSU-Politikerin Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden

Ihr ursprünglicher Traum war es, Astronautin zu werden. Ein direkter Weg dorthin blieb ihr versagt, doch Anfang der 1990er Jahre arbeitete sie beim Hubschrauberhersteller Eurocopter in Ottobrunn bei München. Dort entwickelte sie die Technik, die heute im Modell Airbus Helicopters H135 verbaut wird. Mit 1,82 Metern Größe überragt sie heute noch viele ihrer Kollegen in der Politik und galt 1994 mit 29 Jahren als zweitjüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag, neben Markus Söder.

Machtkämpfe und strategische Einigung in der CSU

Die politische Karriere von Ilse Aigner war lange von komplexen Dynamiken innerhalb der Christlich-Sozialen Union geprägt. Im Jahr 2013 holte Horst Seehofer sie als Wirtschaftsministerin nach Bayern. Sein strategisches Ziel war es, sie als mögliche Nachfolgerin aufzubauen und damit einen Aufstieg des damals ungeliebten Markus Söder zu verhindern. Söder beschrieb diese Zeit später in einem Interview als schwierig, wobei er die letzten fünf ihrer gemeinsamen Jahre als komplizierter einstufte als die vorangegangenen zwanzig.

Advertisement

Seehofer konnte sich mit seinem Plan nicht durchsetzen. Stattdessen einigten sich Söder und Aigner im Jahr 2018 darauf, die Rollen neu zu verteilen. Markus Söder wurde Ministerpräsident, während Ilse Aigner das Amt der Landtagspräsidentin übernahm. Aigner reagierte souverän auf diese Veränderung und erklärte im darauffolgenden Jahr, dass man die Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein lassen müsse. Diese Einigung sicherte ihre Position als Landtagspräsidentin und ebnete den Weg für ihre aktuelle Kandidatur.

Kulturkampf und Disziplin im Landtag

Während ihrer Amtszeit als Landtagspräsidentin hat sich Ilse Aigner auch durch konsequentes Durchgreifen bei Verhaltensverstößen einen Namen gemacht. Sie attestierte dem Tonfall im Parlament eine spürbare Verrohung und verhängte seit 2018 insgesamt 27 Rügen. Der Großteil dieser Verwarnungen richtete sich gegen die AfD oder deren ehemalige Mitglieder. Einige Abgeordnete nahmen diese Rügen fast wie eine Trophäe entgegen, was die Spannungen weiter anheizte.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen führte der Bayerische Landtag im Jahr 2024 harte Bußgelder ein. Das Landtagspräsidium kann seither Verstöße mit Geldstrafen von bis zu 2000 Euro ahnden, im Wiederholungsfall sogar bis zu 4000 Euro. Ein konkreter Auslöser für diese Verschärfung der Hausordnung war der Vorfall, dass ein Abgeordneter auf der Terrasse des Landtags ein Joint rauchte. Aigner änderte die Regeln daraufhin und verbot jegliche Nutzung von Cannabis auf dem gesamten Gelände.

Privates Leben und Auswirkungen für die Republik

Ein ungewöhnliches Merkmal der bevorstehenden Präsidentschaft von Ilse Aigner ist der Status des First-Partners. Da sie nicht verheiratet ist und keinen Lebensgefährten hat, bleibt diese Position unbesetzt. Sie steht offen dazu, Single zu sein und widerspricht dem Vorurteil, dass das Alleinleben zwangsläufig mit Einsamkeit gleichzusetzen ist. In einem Podcast des Münchner Merkur vor drei Wochen betonte sie, dass sie keineswegs einsam lebe.

Advertisement

Ihre Kraftquelle ist stattdessen die Familie. Sie bezeichnet ihr Zuhause als Mehrgenerationenhaus, in dem sie mit elf Nichten und Neffen aufwuchs und lebt. Die Mutter von drei älteren Schwestern ist in ihrem kleinen Heimatort Feldkirchen-Westerham tief verwurzelt. Wenn sie Bundespräsidentin wird, würde sie nicht nur als erste Frau, sondern auch als erste Handwerkerin die deutsche Repräsentation prägen. Dies erfordert ein neues Selbstverständnis des Amtes, das weniger auf traditionelle Familienbilder setzt und mehr auf individuelle Stärke und fachliche Kompetenz als Lebenserfahrung.