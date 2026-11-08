Ilse Aigner als Bundespräsidentin: Union und SPD einigen sich auf Kandidatin

Ilse Aigner soll die erste weibliche Bundespräsidentin werden. Union und SPD unterstützen CSU-Politikerin Merz setzt auf historische Premiere bei der Nominierung.

Die politische Landschaft in Deutschland verändert sich möglicherweise grundlegend, da Bundeskanzler Friedrich Merz der CSU -Politikerin Ilse Aigner die Kandidatur für das Amt des Bundespräsident en anbietet. Diese strategische Entscheidung markiert den Beginn einer historischen Phase, in der die Union unter ihrer Führung erstmals eine Frau an die Spitze des Staates bringen möchte. Die 61-jährige Bayern-Ministerin gilt nun als Favoritin für das höchste Staatsamt und steht im Zentrum einer breiten politischen Koalition.

Historische Nominierung durch die Union

Die Kandidatur von Ilse Aigner basiert auf einer gemeinsamen Empfehlung von CDU und CSU, die unter dem Dach der Union firmieren. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die bayerische Politikerin als gemeinsame Kandidatin der Unionsparteien vorgeschlagen, was eine Einigung über Parteigrenzen hinweg darstellt. Diese Vereinbarung wurde bereits frühzeitig getroffen, um eine klare Linie nach außen zu präsentieren und interne Streitigkeiten beizulegen. Die formelle Bestätigung dieses Vorschlags steht noch aus und soll in den kommenden Tagen erfolgen, sobald die Gremien der Union ihre regelmäßigen Sitzungen abhalten.

Also read Schauspielerin lobt Ilse Aigner als ideale Bundespräsidentin

Unterstützung durch die sozialdemokratische Opposition

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Kandidatur ist die signalisierte Unterstützung durch die SPD. Die Sozialdemokraten haben bereits Andeutungen gemacht, dass sie Ilse Aigner als Bundespräsidentin befürworten würden. Diese Zusage ist politisch höchst relevant, da sie der Kandidatin eine solide Mehrheit in der für die Wahl zuständigen Bundesversammlung verschafft. Mit der Rückendeckung von Union und SPD würde Aigner über eine Stimmenanzahl von rund 50 verfügt, was ihre Wahrscheinlichkeit auf den Sieg erheblich steigert und rivalisierende Kandidaturen von vornherein unwahrscheinlich macht.

Politische Hürden und interne Debatten

Der Weg zur Nominierung war nicht immer konfliktfrei, da verschiedene politische Akteure unterschiedliche Interessen verfolgten. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hat Ilse Aigner bereits frühzeitig in den Prozess eingeführt und ihre Kandidatur aktiv gefördert. Innerhalb der CDU herrschten jedoch lange Zeit Zweifel und Widerstände gegen die Person der CSU-Politikerin. Bundeskanzler Friedrich Merz stand unter Druck, einen Führungsanspruch seiner Partei zu wahren und das alleinige Vorschlagsrecht für die CDU geltend zu machen, was zu einer monatelangen Hängepartie führte. Diese zögerliche Haltung Merz' hat innerhalb der eigenen Reihen und in der öffentlichen Debatte für heftige Kritik gesorgt.

Advertisement

Biografische Qualifikation der Kandidatin

Ilse Aigner verfügt über eine umfangreiche politische Laufbahn, die sie für das Amt des Staatsoberhaupts qualifiziert. Seit 2018 amtiert sie als Präsidentin des Bayerischen Landtags, wo sie Erfahrungen in der parlamentarischen Führung gesammelt hat. Vor diesem Posten übte sie das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin aus und war somit bereits auf Bundesebene in einer führenden Position tätig. Als langjähriges Mitglied der CSU gilt sie als eine der prägenden Persönlichkeiten der Partei, was ihr einen soliden Rückhalt in der eigenen Basis sichert. Ihre Expertise und ihr Profil machen sie zu einer einzigartigen Figur im deutschen politischen Raum.

Ablauf und Datum der Bundesversammlung

Die eigentliche Wahl des neuen Staatsoberhaupts ist für den 30. Januar 2027 terminiert. An diesem Tag tritt die Bundesversammlung zusammen, um den Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen, der die Geschäfte des Bundespräsidenten bis dahin weiterführen wird. Bis zu diesem Termin müssen noch mehrere formelle Schritte durchlaufen werden, darunter die endgültige Beschlussfassung durch das CDU-Präsidium und den CDU-Bundesvorstand. Diese Institutionen werden ihre regulären Sitzungen wahrnehmen, um den Vorschlag für Ilse Aigner offiziell festzulegen. Sollte die Wahl erfolgreich verlaufen, würde sie die erste Frau in diesem Amt seit Gründung der Bundesrepublik sein, da die vorangegangenen acht Jahrzehnte von zwölf männlichen Staatsoberhäuptern geprägt waren.