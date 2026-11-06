Ilse Aigner als Bundespräsidentin: Zuspruch aus CDU, CSU, SPD und Grünen

Ilse Aigner ist als gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU im Gespräch. Das CDU-Präsidium berät am Sonntag, parteiübergreifend gibt es Zuspruch.

CDU und CSU wollen die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin aufstellen. Die CDU-Präsidiumsmitglieder und Unionspolitiker werben derzeit öffentlich für den Vorschlag, der auch über Parteigrenzen hinweg auf Zustimmung stößt. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen in den Parteigremien fallen.

Ilse Aigner im Fokus der Union

Ilse Aigner ist die Kandidatin, für die sich die Union derzeit stark macht. Die CSU wirbt seit April für die Oberbayerin, die als Präsidentin des bayerischen Landtags amtiert.

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CDU-Präsidiumsmitglied Ina Scharrenbach sagte dem Handelsblatt, ein Amtsantritt von Ilse Aigner wäre ein Gewinn für das Land. Aigner gelte als bodenständig und als ruhender Pol in der Hektik des politischen Berlins.

Scharrenbach erklärte zudem, Aigner könne ausgleichen und integrierend wirken. Es sei wohltuend, dass in diesen Zeiten breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg bestehe.

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Unionsfraktionschef Thorsten Frei rechnet damit, dass der Vorschlag von CDU und CSU parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. Er verwies gegenüber der Bild darauf, dass Aigner seit vielen Jahrzehnten in der bayerischen und deutschen Politik ihre Qualitäten bewiesen habe.

Parteiübergreifende Unterstützung für Aigner

Führende Politiker von SPD und Grünen sowie Politiker der CDU haben sich zuletzt für Ilse Aigner ausgesprochen. Damit wächst der Kreis der Befürworter über das Lager der Union hinaus.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir von den Grünen erklärte, gerade wenn die Gräben im Land tiefer würden, brauche es eine Persönlichkeit, die Brücken baue und Menschen zusammenführe. Aigner sei bodenständig, habe ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spreche deren Sprache.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD unterstützt Aigner ebenfalls. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Politico sagte er, Aigner bringe alles mit, was eine gute Bundespräsidentin ausmache, und er würde sich über einen Vorschlag sehr freuen.

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Woidke bezeichnete Aigner als die perfekte Kandidatin. Er lobte, sie kenne die deutsche Politik aus dem Effeff, sei nahbar und könne zuhören.

Zeitplan der CDU-Gremien in der Woche

Das CDU-Präsidium trifft sich am Sonntag auf Einladung von Parteichef Friedrich Merz zu einem Abendessen, um über eine Kandidatin zu beraten. Am Montag könnten die Parteigremien den Vorschlag anschließend beschließen.

Merz hatte zuletzt erklärt, dass eine Frau Bundespräsidentin werden solle. Auf Ilse Aigner wollte er sich bislang jedoch nicht festlegen.

Parallel dazu hat sich die Trauer der Freien Wähler in Bayern um ihren plötzlich gestorbenen Parteichef Hubert Aiwanger ausgeweitet. Fraktionschef Florian Streibl erklärte dem Bayerischen Rundfunk, die Partei befinde sich in einer Art Schockzustand und wolle sich zunächst der Trauer widmen, bevor es um die Neuaufstellung gehe.