Ilse Aigner als CDU-Kandidatin für Bundespräsidentenwahl favorisiert

Die CSU-Vorsitzende Ilse Ainger gilt als starke Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Die Union soll sie Montag offiziell vorschlagen. SPD unterstützt, AfD lehnt ab.

Die CSU -Vorsitzende und ehemalige Bundesministerin Ilse Aigner ist als gemeinsame Kandidatin der Unionsparteien für das Amt des Bundespräsident en vorgesehen. Laut Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll sie den Führungsgremien der Union, die am kommenden Sonntag und Montag tagen, als einheitlicher Vorschlag unterbreitet werden. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Schritt in der Suche nach der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier, wobei die offizielle Bestätigung der Kandidatur erst in den Sitzungen am Montagvormittag erfolgen soll.

Detaillierter Prozess der Namensnennung

Obwohl die Nominierung von Aigner an vielen Orten auf breite Zustimmung stößt, war der Prozess der Einigung auf einen Namen von erheblichen Verzögerungen geprägt. Es herrschte Unsicherheit darüber, ob es erneut zu einem entgleiteten Personalverfahren kommen würde. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, musste laut Angaben mehrerer hochrangiger Unionsquellen von verschiedenen Seiten dazu gebracht werden, eine Kandidatin vorzustellen, die auch innerhalb der Koalition und der eigenen Partei breite Akzeptanz findet. Die endgültige Entscheidung liegt nun bei den Parteien, die diesen Vorgang formell abschließen müssen, um eine stabile Basis für die nachfolgende Wahl im Bundesrat und im Bundestag zu schaffen.

Also read Ilse Aigner gilt als sichere Kandidatin für das Bundespräsidentenamt

Positionen von Union, SPD und Opposition

Innerhalb der Union gab es unterschiedliche Töne zur verzögerten Nomination. Omid Nouripour von den Grünen, der in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger betonte, dass er Ilse Aigner sehr schätze und sie für eine gute Kandidatin hielte, kritisierte zugleich den Kommunikationsstil. Er verwies darauf, dass seine Fraktion jeden Personalvorschlag erst dann formal beraten könne, wenn Merz diesen offiziell unterbreite und nicht nur über die Presse lanciere. Seine Parteikollegin und Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nannte das Vorgehen unwürdig für das Amt und kritisierte, dass die Bundespräsidentenwahl immer wieder als Versorgungsposten zwischen Union und SPD hin- und hergeschoben werde.

Auch aus den eigenen Reihen der Union kam deutliche Kritik. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter bezeichnete die Verzögerung im Hinblick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen 2029 als bitter und dilettantisch. Im Gegensatz dazu verteidigte der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Dauer des Suchprozesses. Er verwies darauf, dass es um das höchste Staatsamt gehe und darum, eine Persönlichkeit zu finden, die in polarisierten Zeiten die Gesellschaft wieder zusammenführe, was keine Aufgabe sei, die sich schnell erledigen lasse.

Advertisement

Unterstützung durch die SPD und Ablehnung durch die AfD

Als Koalitionspartner der Union hat sich die SPD bereits klar positioniert. Parteichef Lars Klingbeil sagte bei einem finanzpolitischen Jugenddialog in Berlin, dass die SPD Ilse Aigner bei einer offiziellen Kandidatur unterstützen würde. Sollten sich die Präsidien der Unionsparteien am Montag durchringen, Aigner vorzuschlagen, würde dies von den Sozialdemokraten begrüßt. Diese Aussage ist entscheidend, da für die Wahl des Bundespräsidenten eine absolute Mehrheit im Bundesrat und im Bundestag erforderlich ist, ohne die eine Wahl kaum möglich ist.

Gegen eine Kandidatur von Aigner wehrt sich die AfD vehement. Parteichef Tino Chrupalla schrieb auf der Plattform X, dass der zukünftige Bundespräsident alle Deutschen einen und nicht spalten müsse. Als Kandidatin mit Parteibuch der Unions-Brandmauer werde sie diese Aufgabe nicht erfüllen können, argumentierte der Rechtspopulist. Aigner gilt bereits länger als mögliche Nachfolgerin Steinmeiers. Sollte sie aufgestellt und gewählt werden, wäre sie nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern auch die erste Vertreterin der CSU.