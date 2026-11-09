Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidium nominiert

CSU-Chefin Ilse Aigner wird zur Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2027 nominiert. Friedrich Merz und Angela Merkel unterstützen sie mit Nachdruck.

Die Chefin der CSU, Ilse Aigner, wird im Rahmen der anstehenden Bundespräsidentenwahl am 30. Januar 2027 von ihren eigenen Reihen und der CDU unterstützt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der der CDU angehört, erklärte die Präsidentin des Bayerischen Landtags, dass sie sich auf eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg verlassen könne. Der Bundesvorstand der CDU hatte Aigner am Montag auf Vorschlag von Merz offiziell als Kandidatin nominiert.

Aigner positioniert sich als Stimme der Mitte

Ilse Aigner will die Rolle der Kandidatin der starken Mitte einnehmen und sich gegen politische Spaltungen richten. Sie betonte in ihrer Ansprache, dass die Spaltung in der Gesellschaft vorangetrieben werde und der Konsens zunehmend verächtlich gemacht werde. Als Politikerin sei ihr Ziel, Gräben zu überwinden und Menschen zusammenzubringen, insbesondere solche, die das Gefühl haben, abseits der Gesellschaft zu stehen. Mit ihrem Auftritt will sie Zuversicht schenken und Mut machen, indem sie Anstand als Maßstab in die Politik einbringt.

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Merz lobt technische Bildung und menschliche Nähe

Bundeskanzler Friedrich Merz betonte die hervorragenden Voraussetzungen von Ilse Aigner für das Amt des Staatsoberhaupts. Er würdigte ihre menschlichen Qualitäten, ihre Empathie und ihre Offenheit als entscheidende Faktoren, um den Menschen Orientierung und Halt zu geben. Merz hob explizit ihren beruflichen Werdegang im Handwerk hervor, da Aigner nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin absolvierte und später zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin wurde. In der Folge war sie in der Hubschrauberentwicklung tätig. Mit ihr werde erstmals eine Person das Amt der Bundespräsidentin bekleiden, die diesen technischen und handwerklichen Hintergrund mitbringt.

Merkel würdigt historisches Potenzial der Kandidatur

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nominierung von Ilse Aigner als historisch bedeutsam gewürdigt. In Berlin erklärte sie, Aigner habe alle Chancen, tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden, im Gegensatz zu früheren Kandidatinnen, die nur nominiert worden waren. Merkel betonte, dass die Entscheidung für Aigner die erste Frau in diesem Amt seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland sei. Bislang war das Amt mit zwölf Männern besetzt worden, und neun Frauen waren zuvor bereits unterlegen.

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Merkel schrieb weiter, sie freue sich auf die Person Ilse Aigner und schätze ihre Leidenschaft, Verbundenheit mit den Menschen, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, ihre Wertegebundenheit, ihre Heimatliebe, ihre Weltoffenheit und ihren Humor. Die Altkanzlerin kannte Aigner aus gemeinsamen Jahren im Kabinett, in dem sie von 2008 bis 2013 als Bundesagrarministerin unter Merks Vorgängerin diente. Merkel wünschte Aigner für die Präsidentschaftskandidatur allen erdenklichen Erfolg.

Konflikt mit der AfD und Ablehnung des Fraktionsbesuchs

Die Beziehung zwischen Ilse Aigner und der AfD bleibt angespannt. Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erwartet, dass Aigner sich auch bei der zweitgrößten Fraktion im Deutschen Bundestag blicken lässt. Weidel argumentiert, dies sei eine Frage der demokratischen Kultur, des Umgangs und des Respekts vor den Millionen Wählern. Allerdings plant die AfD, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, einen Mann aus der Mitte der Gesellschaft, der jedoch aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse als chancenlos gilt.

Ilse Aingers Stabschef Eric Markuse teilte dem Nachrichtenportal The Pioneer am Montag mit, dass Aigner sich nicht bei der AfD-Bundestagsfraktion vorstellen werde. Dies geschieht trotz der öffentlichen Kritik von AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die die Nominierung Aigners als Armutszeugnis bezeichnete. Aigner selbst äußerte sich zum langen Zaudern von Bundeskanzler Merz bei der Festlegung auf ihre Person. Sie sagte, auch sie habe in den letzten Wochen gezögert, sei aber froh, wenn sich hinter ihrer Person eine breite politische Mitte versammeln kann.