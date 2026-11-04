Ilse Aigner als Nachfolgerin Steinmeiers in der Union favorisiert

Die CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner gewinnt an Fahrt für das Amt des Bundespräsidenten. Namhafte CDU-Politiker aus Schleswig-Holstein sprechen sich offen für die Nachfolgerin Frank-Walter Steinmeiers aus.

Die Union feiert einen deutlichen Aufschwung in der Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin Bayerns und Mitglied der CSU, wird nun als stärkste Kandidatin gehandelt. Nach Unterstützung durch die CDU in Baden-Württemberg zeigen sich jetzt auch namhafte Akteure der norddeutschen CDU für Aigner als erste Frau an der Spitze des Staates bereit.

Förderungen aus Schleswig-Holstein für Aigner

Die CDU-Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein haben sich in ihrer Landesgruppensitzung einstimmig für Ilse Aigner ausgesprochen. Zu den Teilnehmern der Sitzung gehörte unter anderem der Außenminister Johannes Wadephul. Ein Insider bestätigte gegenüber Bild, dass Einigkeit darüber herrschte, Ilse Aigner sei die richtige Wahl für das höchste Staatsamt. Diese klare Positionierung aus dem Norden stärkt die Basis der CSU-Frau erheblich.

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Besonders bemerkenswert ist, dass die Partei auf einen förmlichen Pro-Aigner-Beschluss verzichtet hat. Dies geschah aus Rücksichtnahme auf die Bildungsministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein, die ebenfalls im Rennen um das Präsidentenamt war. Dennoch war die Stimmung bei den Abgeordneten eindeutig, was die politische Dynamik zugunsten von Aigner verschiebt.

Konfessionelles Hindernis und Konkurrentinnen

Ein früherer Mitbewerber um das Amt, Bildungsministerin Karin Prien, schied bereits aus dem Prozess aus. Der Grund dafür liegt in der konfessionellen Zusammensetzung der bisherigen Amtsinhaber. Seit Tagen war klar, dass eine Frau katholischen Glaubens bevorzugt werden würde. Da Prien Jüdin ist, war ihr Ausscheiden logische Konsequenz der Diskussion.

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Bisher haben nur zwei der zwölf Bundespräsidenten der größten Konfessionsgemeinschaft Deutschlands angehört. Heinrich Lübke, der von 1959 bis 1969 amtierte, und Christian Wulff, dessen Amtszeit von 2010 bis 2012 dauerte, waren beide römisch-katholisch. Bei einer Bevölkerung von etwa 17 Millionen Evangelischen und 19 Millionen Katholiken in Deutschland spielt dieser Faktor bei der nominellen Besetzung weiterhin eine Rolle.

Gleichzeitig gibt es noch eine ernsthafte Konkurrentin für Aigner. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hat jedoch Signalsent, dass sie in ihrem jetzigen Amt, dem zweitwichtigsten im Staat, wohlfühlt. Informanten aus der CDU-Führung deuten darauf hin, dass alles auf Aigner hinausläuft, sofern Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz keine überraschende Gegenkandidatur verkündet.

Politische Hürden und weitere Schritte

Trotz der wachsenden Unterstützung für Aigner bleibt die Situation in einigen Bundesländern umstritten. Besonders Hessen unter Ministerpräsident Boris Rhein und Nordrhein-Westfalen unter Hendrik Wüst üben Druck aus. Rhein betont, dass die hessische CDU im Bund keine Spitzenämter erhalte. Wüst fordert dagegen eine Kandidatin aus der CDU, vorzugsweise aus seinem eigenen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Friedrich Merz plant, sich bis zum Wochenende mit den Landesfürsten der CDU abzustimmen. Ziel ist es, eine gemeinsame Kandidatin zu finden. Am kommenden Montag soll die endgültige Kandidatin im CDU-Präsidium verkündet werden. Die eigentliche Wahl der Nachfolgerin für Frank-Walter Steinmeier findet dann am 30. Januar durch die Bundesversammlung statt.