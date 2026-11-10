Ilse Aigner als Präsidentschaftskandidatin: Konflikt mit AfD und breiten Support

CSU-Chefin Ilse Aigner nominiert für Bundespräsidentenwahl 2027. Scharfe Kritik an AfD-Ablehnung, doch Angela Merkel und Friedrich Merz zeigen volle Unterstützung für die Kandidatin.

Der politische Konflikt um die Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt des Bundespräsident en hat bereits vor der eigentlichen Wahl am 30. Januar 2027 erste scharfe Fronten aufgeworfen. Die Ablehnung eines Vorstellungsgesprächs mit der AfD-Fraktion wurde von den demokratischen Parteien und dem Bundesvorstand der CDU scharf kritisiert, während Aigner selbst ihre Position als Vertreterin der politischen Mitte unterstreicht. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, reagierte enttäuscht auf die Entscheidung und sah darin ein Zeichen für die fortbestehende Spaltung der Gesellschaft.

Konflikt mit der AfD-Fraktion in Berlin

Die AfD-Fraktion hatte von Aigner erwartet, dass sie sich den Abgeordneten vorstellt, die nach aktuellen Umfragen die stärkste politische Kraft im Land darstellen. Die Fraktionschefin Alice Weidel betonte, dass eine solche Vorstellung eine Frage der demokratischen Kultur und des Respekts gegenüber den Millionen Wählern sei. Die Ablehnung wurde durch Aigners Stabschef Eric Markuse begründet. Als Grund nannte er Äußerungen von AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch, die ein Gespräch als nicht zielführend erscheinen ließen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Linken, Ina Latendorf, bestätigte am Montag, dass keine Einladung erfolgt sei, fügte aber hinzu, dass Aigner sich gerne vorstellen könne, wenn sie dies wünscht.

Also read „Nicht nur die nette Ilse von nebenan“: Hoffnungen aus Neuburg auf Ilse Aigner

Positionierung als Kandidatin der politischen Mitte

Ilse Aigner, derzeitige bayerische Landtagspräsidentin, setzt ihre Kampagne auf eine breite Unterstützung über Parteigrenzen hinweg. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte sie ihren Anspruch, die starke Mitte zu repräsentieren. Sie kritisierte die aktuelle politische Landschaft als zutiefst gespalten und wandte sich gegen die Verächtlichmachung von Konsenspolitik. Ihre politische Philosophie zielt darauf ab, Gräben zu überwinden und auch Menschen anzusprechen, die sich abseits der etablierten Strukturen fühlen. Aigner betonte, dass sie nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ein Teil von ihnen sein wolle, und wendete sich klar gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde.

Advertisement

Historische Nominierung und Rückhalt der CDU-Führung

Der Bundesvorstand der CDU hatte Aigner am Montag auf Vorschlag von Friedrich Merz offiziell als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl nominiert. Diese Entscheidung wurde von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als historisch gewürdigt. Merkel betonte, dass Aigner die besten Chancen habe, tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden, im Gegensatz zu früheren Kandidatinnen, die oft nur nominiert, aber nicht gewählt wurden. Mit der Nominierung von Aigner würde die Bundesrepublik zum ersten Mal eine Frau in dieses höchste Staatsamt berufen. Bislang war das Amt des Bundespräsidenten ausschließlich mit zwölf Männern besetzt worden, während neun Frauen in der Geschichte der Bundesrepublik kandidiert hatten, jedoch stets unterlagen.

Unterstützung durch Merkel und Ausblick auf die Wahl

Angela Merkel hob in ihrer Erklärung nicht nur die historische Bedeutung der Nominierung hervor, sondern würdigte auch die persönliche Qualitäten von Ilse Aigner. Sie erwähnte Aigners Leidenschaft für die Politik, ihre Verbundenheit mit dem Volk, ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen, sowie ihre Wertegebundenheit und Heimatliebe. Die Altkanzlerin, die Aigner aus ihrer Zeit als Bundesagrarministerin von 2008 bis 2013 im Kabinett Merkel kennt, wünschte ihr allen Erfolg für die anstehende Kandidatur. Aigner selbst zeigte sich erleichtert über die klare Unterstützung, nachdem Bundeskanzler Merz zuvor längere Zeit gezögert hatte. Sie freute sich darüber, dass sich hinter ihrer Person eine breite politische Mitte versammelt habe, um die Einheit des Landes zu stärken.