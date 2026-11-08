Ilse Aigner: Breite Unterstützung für Kandidatur als Bundespräsidentin

Horst Seehofer und Manfred Weber stellen sich hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner, während eine INSA-Umfrage ein geteiltes Meinungsbild zeigt. Die Bevölkerung ist bei der Eignung für das Bundespräsidentenamt gespalten.

Die CSU -Politikerin Ilse Aigner (61) erhält breite Unterstützung für ihre Nominierung als nächste Bundespräsidentin. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und frühere CSU -Vorsitzende Horst Seehofer (77) unterstützt die Nominierung nachdrücklich, wie die Zeitung BILD berichtet. Aigner ist derzeit bayerische Landtagspräsidentin.

Seehofer bezeichnete die Nominierung gegenüber BILD als folgerichtig. Er attestierte Ilse Aigner die besondere Gabe, vorurteilsfrei und auf Augenhöhe auf Menschen zuzugehen, und sprach von einer echten Bürgerpräsidentin. Aigner war langjährige Ministerin in Seehofers Kabinett.

Also read Staatsoberhaupt: CDU will offenbar Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin nominieren

Manfred Weber und Olaf Lies stellen sich hinter Aigner

Der Europapolitiker Manfred Weber (54, CSU), Chef der Europäischen Volkspartei, zeigt sich erfreut über den wachsenden Zuspruch für seine Parteikollegin. Weber beschreibt Ilse Aigner als nahbar und authentisch und betont, Deutschland brauche ihre Fähigkeit, Menschen anzusprechen und Brücken zu bauen.

Weber verweist außerdem auf die Erfahrung Aigners auf allen Ebenen, von Europa bis zur Kommunalpolitik. Er sagte gegenüber BILD, Aigner habe die Chance, eine Bundespräsidentin für alle Deutschen zu sein.

Advertisement

Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (59, SPD) hebt ebenfalls die fachlichen und persönlichen Qualitäten der gelernten Elektrotechnikerin hervor. Lies erklärte, als Elektroingenieur habe er eine besondere Sympathie für den Gedanken, dass eine Elektrotechnikerin das Staatsoberhaupt wird.

Lies argumentierte, es sei Zeit für eine Frau an der Spitze des Staates. Das Amt verlange zudem eine Persönlichkeit, die über Parteigrenzen hinweg Ansehen genießt. Für ihn sei Ilse Aigner genau eine solche Persönlichkeit.

Umfrage zeigt geteilte Meinung in der Bevölkerung

Laut einer exklusiven INSA-Umfrage für BILD halten 33 Prozent der Befragten Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin für geeignet. Dagegen halten 32 Prozent sie für ungeeignet.

Weitere 35 waren sich nicht sicher oder machten keine Angabe. Das Ergebnis zeigt, dass die Meinungen über Aigner in der Bevölkerung auseinandergehen, wobei Zustimmung und Ablehnung nur einen Prozentpunkt voneinander entfernt liegen.

Advertisement

Unterstützung reicht über Union und Bayern hinaus

Die Unterstützung für Ilse Aigner reicht laut den vorliegenden Aussagen weit über die Grenzen der Union und des Freistaats Bayern hinaus. Mit Olaf Lies aus Niedersachsen meldet sich ein Sozialdemokrat zu Wort, der Aigner über Parteigrenzen hinweg als geeignete Persönlichkeit ansieht.

Die Äußerungen von Horst Seehofer, Manfred Weber und Olaf Lies wurden im Rahmen von Interviews mit BILD veröffentlicht. Der Bericht nennt keine weiteren Verfahrensschritte oder Termine für die Nominierung.