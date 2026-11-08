Ilse Aigner: CDU stellt sich hinter Kandidatur für das Bundespräsidentenamt

Die CDU stellt sich hinter Ilse Aigner als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier. Am 30. Januar wählt die Bundesversammlung das neue Staatsoberhaupt.

Die CDU stellt sich hinter Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. Die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sollte am Sonntagabend bei einem Abendessen in der Parteizentrale offiziell im CDU-Präsidium verkündet werden, obwohl sie bereits am Freitagabend durchgesickert war.

Für Ilse Aigner steht am Montag ein dichtes Programm an. Am Vormittag folgen zunächst die Einführung und Aussprache im CDU-Präsidium, danach geht es nach zwei Stunden im CDU-Bundesvorstand weiter. Gegen 13 Uhr treten Aigner und Merz im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse und fliegen anschließend gemeinsam nach München.

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Aus dem Umfeld des Kanzlers hieß es am Sonntag, beide würden zudem an einem Festakt zum zwanzigjährigen Bestehen einer Synagoge teilnehmen. Der Termin fällt auf einen historisch belasteten Tag: Vor 88 Jahren ergingen am Abend des 9. November in München Befehle an SA, SS und NSDAP, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen zu überfallen. Nach Darstellung aus dem Umfeld des Kanzlers ist die Terminierung reiner Zufall, denn der gemeinsame Auftritt war lange geplant.

Wie sich die Kandidatur von Ilse Aigner entwickelte

Die Kandidatur von Ilse Aigner geht auf eine Vorentscheidung zurück, die bereits Monate vor der offiziellen Zustimmung der CDU fiel. Zwar hatte die CDU das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier, doch CSU-Chef Markus Söder warb bereits im April öffentlich für Aigner.

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Söder geriet nach der verlorenen Kommunalwahl in Bayern zunehmend unter Druck in der eigenen Partei. Beim CSU-Parteitag im Oktober unterstützte er Aigner im Beisein von Friedrich Merz offensiv und erhielt dafür langen Applaus seiner Parteifreunde. Merz blieb in dieser Zeit weitgehend zurückhaltend.

Ein Treffen im August am Tegernsee gilt im Umfeld des Kanzlers als wichtiger Moment. Merz besitzt ein Ferienhaus im Wahlkreis von Aigner, beide sind seit 25 Jahren eng befreundet. Dort soll über die Kandidatur gesprochen worden sein, Merz habe ihr die Lage und den weiteren Ablauf geschildert. Festgelegt habe sich der Kanzler damals nicht, wie aus seinem Umfeld verlautete. Nach Angaben eines Merz-Vertrauten sei damals jedoch klar gewesen, dass Aigner eine Kandidatin sei. Der genaue Tag, an dem Merz umschwenkte, ist nicht bekannt.

Positionen aus CDU, CSU und Parteien übergreifend

Die CDU hatte zuvor eigene Optionen geprüft, Ines Clauß, Karin Prien und Julia Klöckner wurden als Testballons ins Spiel gebracht. Die Diskussion um Ilse Aigner hatte sich jedoch bereits verselbstständigt, ihre Kandidatur wurde parteiübergreifend unterstützt.

Aus dem Umfeld von Friedrich Merz hieß es Ende Oktober während seiner Asienreise, der Kanzler habe weder eine Entscheidung getroffen noch einen Vorschlag unterbreitet. Zugleich verwies das Umfeld auf sein Interesse an einem geordneten Prozess und nannte die Präsidiumssitzung am 9. November als ersten Zielpunkt. Dass Merz den verabredeten Prozess eingehalten habe, sieht man am Ende als eines seiner Argumente an.

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Vor der Entscheidung hatte Friedrich Merz die Ministerpräsidenten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil telefonisch informiert. Ilse Aigner selbst äußerte sich am Sonntag auf Instagram. Sie erklärte, ihr Anspruch sei es, Präsidentin für alle zu sein, parteipolitisch neutral, aber mit klarer Haltung beim Schutz der Demokratie und der Würde der Verfassung. In dem Beitrag zog sie zugleich Bilanz ihrer achtjährigen Amtszeit als Landtagspräsidentin.

Bundesversammlung am 30. Januar und nächste Schritte

Die Wahl von Ilse Aigner zur Bundespräsidentin entscheidet die Bundesversammlung am 30. Januar. Durch die Unterstützung von SPD und Grünen kann Aigner nach den vorliegenden Angaben mit einer klaren Mehrheit rechnen.

Für die Politik ist Aigner als erste Bundespräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik vorgesehen, sollte sie gewählt werden. Parteiübergreifend traut man ihr das Amt zu, ihre Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Klarheit werden auch außerhalb der Union geschätzt. Die nächsten Schritte sind damit klar terminiert: erst das Präsidium und der Bundesvorstand, dann die Bundesversammlung am 30. Januar.