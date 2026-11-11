Ilse Aigner wird zur Bundespräsidentin gewählt, nachdem CSU, SPD und Grüne ihre Unterstützung erklärt haben. Der Bilanzschlusstag der Bundesversammlung am 30. Januar markiert einen historischen Erfolg für die Union.

Ilse Aigner, die renommierten 61-Jährige aus der CSU, wurde am 30. Januar zur neuen Bundespräsidentin gewählt. Die Wahl erfolgte nach einer breitgestützten Zustimmung von Union, SPD und Grüne n, die ihre Unterstützung offiziell signalisiert haben.

Wählerlage in der Bundesversammlung

In der Tür des Saales der Deutschen Bundestagshalle war bereits ein Eindruck: Viele CSU‑Fraktionsmitglieder standen bereit, um Aigners Rückkehr nach Berlin zu feiern. Als sie erschien, wurde ihr ein großer Blumenstrauß in Schwarz‑Rot‑Gold überreicht, gefolgt von einer Live‑Performance von Tunier als persönlichem Dank.

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Die Stimmung schien ehrgeizig, doch Aigner selbst bemerkte, dass die vergangenen Tage "anstrengend, aber toll" waren. Sie betonte, die Begegnung mit ihren Kolleginnen und Kollegen sei ein "großes Erlebnis" und begleitet durch emotionale Gesten wie das gemeinsame Singen der Nationalhymne und des Bayernlieds.

Senator­Innen setzen Vertrauen voraus

Der Ausschussleiter der CDU, Eric Markuse, erklärte, dass die Nominierung von Aigner in der Bundestagsfraktion als ein "Armutszeugnis" von Beatrix von Storch, einer AfD‑Abgeordneten, aufgefassen wurde. Langfristige Legitimation durch die Demokraten deiner Union und den Grünen wurde jedoch als entscheidend erachtet.

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Stabschef Markuse betonte, die Fraktionen der Union, SPD und Grüne zeigten sich einheitlich für Aigners Vorstand. Diese breite Unterstützung hob die Möglichkeit hervor, dass Aigner in der Bundesversammlung eines historischen Mehrheitsanteils erklimmen könne.

Folgen für die politische Landschaft

Die Wahl von Aigner trägt nicht nur zur Tradition der CSU bei, sondern signalisiert auch eine mögliche Verschiebung in der Vorherrschaft der Bundeskanzlerinstadt. Durch ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit und regionale Verbundenheit könnte sie langfristig die Beziehung zwischen Bundes- und Landespolitik verstärken.

Der kommende Sitzungsbeginn der Bundesversammlung steht nun in Aussicht, um die Amtszeit von Aigner offiziell zu begründen. Sobald der Präsident die Unterschriften der Kandidaten erhalten hat, wird sie offiziell sein Amt übernehmen. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Moment für die deutsche Demokratie, denn Aigrens Amtsantritt steht für einen wirklichen Baustein in einer vielschichtigen politischen Landschaft.