Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner nutzt ein Charity-Dinner in Berlin für eine politische Stellungnahme gegen Rechtsextremismus und den Anstieg des Antisemitismus in Deutschland.

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner trat am Montagabend auf der Bühne des Berlin er Hotels Adlon auf, um nicht nur die Finanzierung des Projekts "Raum der Namen" zu unterstützen, sondern auch eine scharfe politische Warnung auszusprechen. Das Benefizdinner des Förderkreises für das Holocaust-Denkmal diente Aigner als Plattform, um ihre Haltung zum aktuellen politischen Klima in Deutschland darzulegen und gleichzeitig inoffiziell für das höchste Amt im Staat zu werben.

Fundraising für historische Aufarbeitung

Im Mittelpunkt des Abends stand die Spendenkampagne "Raum der Namen", für deren Realisierung die Erlöse des Dinners verwendet werden. Ziel ist die Finanzierung von Hör-Biografien ermordeter jüdischer Menschen, die im Gedenkort am Holocaust-Mahnmal in Berlin ausgestellt sein sollen. Mit diesem Schritt soll die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus konkret und emotional zugänglich gemacht werden. Aigner erklärte in ihrem Auftritt die Dringlichkeit solcher Maßnahmen zur Bewahrung der historischen Wahrheit.

Also read Steinmeier mahnt Parteien stärker gegen Antisemitismus in eigenen Reihen vorzugehen

Scharfe Kritik an politischen Gegnern

Aigner richtete ihre Rede direkt gegen politische Strömungen, die sie als Gefahr für die deutsche Demokratie ansieht. Sie attackierte die Alternative für Deutschland (AfD) insbesondere in Sachsen-Anhalt und kritisierte den dortigen Wahlsieg von Ulrich Siegmund. Zudem sprach sie sich gegen das Konzept "deutsch denken" aus dem Umfeld Siegmunds aus und verspottete Forderungen, Bismarck stärker und Hitler weniger im Unterricht zu behandeln. Sie warnte davor, dass solche Machtdemonstrationen eine große Gefahr für das Land darstellen und Muster erkennen lassen, die nicht ignoriert werden dürfen.

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags griff auch die Nähe zu Russland und Wladimir Putin scharf an. Sie bezog sich auf eigene Eindrücke aus Butscha und kritisierte den Umgang mit rechtsextremistischen Kadrern. In diesem Zusammenhang monierte sie, dass Symbole der russischen Armee öffentlich zelebriert werden, während die Verbrechen dieser Streitkräfte in der Ukraine bekannt sind. Diese als widersprüchlich empfundene Haltung wertete sie als Zeichen einer bedenklichen politischen Entwicklung.

Advertisement

Enttäuschung über politische Allianzen

Ein weiterer Schwer punkt ihrer Rede betraf das Verhältnis zwischen linken Bewegungen und islamistischen Gruppen. Aigner äußerte sich fassungslos darüber, dass Homosexuelle gemeinsam mit "radikalen Fanatikern" feiern. Sie kritisierte ein Bündnis aus Minderheitenvertretern und Islamisten, das sie als inkohärent und gefährlich für die gemeinsamen Werte ansieht. Für sie ist es unverständlich, dass sich Menschen, die sich maximal empathisch um korrekte Pronomen und den Schutz marginalisierter Gruppen bemühen, auf Demonstrationen und Tänze mit reaktionären Kräften einlassen.

Die CSU-Politikerin bemängelte, dass es zwar Muslime gibt, die seit Generationen in Deutschland leben, dass jedoch zu viele von ihnen sich gegen die Grundwerte der Gesellschaft aufhetzen lassen. Sie prangerte antiisraelische Parolen wie "Yalla Intifada" und "From the River to the Sea" an, die sie als Ausdruck von Antisemitismus deutete. Wer das Pogrom vom 7. Oktober 2024 als Widerstand feiere und Israel das Existenzrecht abspreche, treibe Antisemitismus. Dieses Verhalten dürfe nicht beschönigt werden, so Aigner, sondern müsse aktiv entgegengetreten werden.

Zukunftsperspektiven und politische Ambitionen

Der Auftritt fand vor dem Hintergrund statt, dass Ilse Aigner als mögliche Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gehandelt wird. Ihr Auftritt in Berlin wird von politischen Beobachtern als inoffizielle Bewerbungsrede für das höchste Staatsamt interpretiert. Ähnliches wird auch für Julia Klöckner, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, vermutet. Beide Frauen begrüßten sich herzlich auf der Veranstaltung, was die Spannung um die Nachfolgedebatte weiter anheizte.

Aigner endete ihre Rede mit der drastischen Feststellung, dass das "Nie wieder!" tot sei. Sie berichtete von der wiederkehrenden Angst jüdischer Menschen, ihre Identität in Deutschland offen zu leben. Antisemitismus sei kein Nischenphänomen mehr, sondern präsent auf Straßen, an Schulen, in Hochschulen, Betrieben und in der Politik. Mit ihrer Rede setzte Aigner ein deutliches Zeichen gegen die Normalisierung rechter und antisemitischer Haltungen und positionierte sich als strenge Hüterin der demokratischen Ordnung.