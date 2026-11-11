Ilse Aigner, Nominierung SVP CSU, wurde die AfD-Fraktion zu Besuch abgesagt. Gründe: Kritik der AfD-Mitglied sei als Angriff zu verstehen. Der Schritt preseztiert Debatten um Parteizugehörigkeit und Überparteilichkeit.

İlse Aigner, 61, Nominierung der CSU und Unterstützerin der Union und der Koalition, hat ihre geplante Besuche im Reichstag einseitig gestaltet. Die AfD-Fraktion wurde explizit abgewiesen, obwohl Aigner in den Anwerbungsspielen für überparteiliche Führung stehen wollte. In der öffentlichen Debatte wird dieser Schritt als kritischer Impuls für die Diskussion um die unparteiische Rolle des Bundespräsidenten wahrgenommen.

Die Entscheidung zur Nichtbesuche der AfD-Fraktion

Der Sprecher von Aigner begründete die Absage damit, dass AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch die Nominierung seiner Kandidatin als "Armutszeugnis" bezeichnet hatte. Aus Sicht der CSU-Wahlkampfführung war die Einladung aus politischem Interesse unangebracht. Alice Weidel äußerte, sie könne den Ansatz nicht nachvollziehen, wenn man Bundespräsidentin werden will, und kritisierte Aigners Haltung zu Überparteilichkeit.

Also read Bundespräsidentin: Ilse Aigner stellt sich nicht AfD und Linken vor

Reaktionen seiner Koalitionspartner

Der SPD-Parteichef Lars Klingbeil, der die Kandidatur von Anfang an stark unterstützte, erhielt sogar überlegene Küsschen von Aigner. Im Gegensatz dazu wurde der Linke von der Kandidatin gar nicht eingeladen, jedoch gab es keine Einsicht in eine abgelehnte Einladung. Parteien wie die Linke garantierten dann nicht, dass Aigner sie empfangen würde, aber betonten keine offene Ablehnung.

Advertisement

Parlamentarische Reaktionen und Kommentare

Markus Söder, CSU-Chef, schwor jederzeit auf die Präsidentin. Thorsten Frei, Fraktionschef der Union, bestätigte, dass Aigner die traditionellen Werte und den Respekt für politische Gegner zeigen wolle. Tino Chrupalla, Co-Chef von Aigners Partei, intervierte, indem er sagte, dass die Absage zu den AfD-Abgeordneten eine klare Demonstration sei, dass Aigner sich nicht auf die Schießbude einer Partei verstehe. Er erwähnte, dass Steinmeier ein ähnliches Verhalten gezeigt hat.

Was bedeutet das für die Bundespräsidentenhaushalt?

Aigner betont, sie wolle nicht "über den Bürgerinnen und Bürgern stehen", sondern als deren Vertreterin auftreten. Ihr Besucherplan soll die Regierungsfraktion, die SPD und die Grünen einschließen, um die überparteiliche Rolle zu stärken. Würde er die breiteren Fraktionen anvisieren, sei die Gesellschaft ausmunterlich. In der nahen Zukunft wird die weitere Respektwahl im Reichstag folgen. Der Teilnehmerplan ist in der Presseaufnahme dokumentiert, und die politischen Debatten gehen weiter. Das Verhalten von Aigner reflektiert beständig die Geschäftigkeit der Transparenzpolitik in der Bundesrepublik Deutschland.