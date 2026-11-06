Ilse Aigner wird Bundespräsidentin Kandidatin der Union nach Merz Kurswechsel

Unionstrategien bestätigen: Ilse Aigner ist die favorisierte Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. CDU-Chef Merz hat seinen Widerstand aufgegeben.

Die lang anhaltenden Spekulationen um die Nachfolge im Bundespräsidium haben eine klare Wendung genommen: Unionskreisen zufolge steht die Wahl der bayerischen CSU -Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin der Union fest. Die 61-jährige Politikerin gilt nun als favorisierte Kandidatin für das höchste repräsentative Amt Deutschlands, wodurch sie die erste Frau in diesem Amt werden würde. Die Entscheidung der Christlich-Sozialen Union ( CSU) und der Christlich-Demokratischen Union ( CDU) ist offenbar gefallen, nachdem sich der politische Druck in den letzten Monaten massiv erhöht hatte. Während anfangs Zweifel bestanden, hat sich der Kurs nun eindeutig zugunsten der Oberbayerin verändert.

Prioritätenwechsel bei CDU-Chef Friedrich Merz

Der Weg zur Nominierung war für Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) alles andere als einfach. Ursprünglich sträubte sich der Kanzler gegen einen Vorschlag der CSU, da ihm ein solcher als Eingriff in die Kompetenzen der größeren Unions-Schwester, der CDU, erschien. Merz wollte sich nach eigenen Angaben nicht durch Markus Söder treiben lassen, was für ihn eine Frage der Ehre war. Dabei hätte sich Merz durchaus auch andere Namen als Aigner vorgestellt, trotz des freundschaftlichen Umgangs, den er seit vielen Jahren mit der 61-jährigen Politikerin pflegt. Seine Zögern deutete darauf hin, dass er zunächst eine eigene, von der CDU gesteuerte Kandidatin im Blick hatte.

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Markus Söder setzt die Dynamik ins Rollen

Den Anstoß für die aktuelle Entwicklung gab bereits CSU-Chef Markus Söder (59), der Ende April das Spiel begann. Söder kündigte damals an, dass die Union nach dem Sommer einen Vorschlag machen werde und dass er Ilse Aigner voll unterstütze, sollte sie sich zur Verfügung stellen. Diese Erklärung sorgte bei mächtigen Parteifreunden in der CDU für Ärger, da sie die Dominanz der CSU in der Frage zu stark hervorhob. Söder hatte Merz' Entscheidungsgewalt im Oktober beim CSU-Parteitag in München zwar noch anerkannt, als er Aigner dort öffentlich pries, doch die von ihm angestoßene Welle war kaum noch aufzuhalten. Das Spektakel um Aigner entfaltete eine eigene Kraft, die wichtige politische Dominosteine zum Fallen brachte.

Wandel der Haltung innerhalb der CDU-Fraktion

Während Merz sich auf seiner Asien-Reise noch gegen eine Nominierung sträubte, wurden in Deutschland Fakten geschaffen. Immer mehr hochrangige CDU-Politiker, allen voran der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (51), sprachen sich für die mächtige Frau aus Oberbayern aus. Merz hatte es versäumt, sich rechtzeitig um eine veritable Kandidatin zu kümmern, und konnte nur noch zur Kenntnis nehmen, wie die Unterstützung für Aigner wuchs. Besonders einflussreich war die Positionierung der Frauen in der Unionsfraktion, die nun deutlich für Aigner plädierten. Auch der eng mit Merz verbundene Unionsfraktionschef Thorsten Frei (53, CDU) äußerte anerkennende Worte, was in hohen Parteikreisen als Signal gewertet wurde, dass Merz seinen Widerstand eingestellt hat.

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Strategische Notwendigkeit und überparteiliche Popularität

Ein zentraler Grund für den Kurswechsel liegt in der mathematischen und politischen Realität: Ohne die Unterstützung der CSU gibt es in der Bundesversammlung keine Mehrheit für eine Unionskandidatin. Die strategische Lage erzwang daher einen Kompromiss. Zudem überzeugt Ilse Aigner durch ihre pragmatische Art. Sie gilt zwar als konservative Politikerin, ist aber unideologisch und findet daher bundesweit, auch parteiübergreifend, hohe Zustimmung. SPD-Promis wie der Fraktionschef Matthias Miersch (57) hatten Aigner bereits nach dem Münchener CSU-Parteitag öffentlich ihren Segen gegeben, als Merz noch im Ausland war. Diese breite Akzeptanz macht sie zu einer starken Kandidatin, die keine ideologischen Blockaden erzeugt.

Nächste Schritte und Terminplan für die Nominierung

Die politische Bühne bereitet sich nun auf die finale Einigung vor. Das nächste wichtige Treffen zwischen den Schlüsselfiguren Friedrich Merz, Ilse Aigner und Markus Söder findet Montagabend beim Festakt zum 20. Jahrestag der Eröffnung der Ohel-Jakob-Synagoge in München statt. Hier könnte die offizielle Einigung unter Dach und Fach gebracht werden. Noch am selben Morgen, Montagfrüh, tagt das CDU-Präsidium, um die Angelegenheit formal zu klären. Da Merz als ungewandter Akteur in solchen dynamischen Prozessen gilt, wird erwartet, dass die Entscheidung auf diesen Termin hin vollzogen wird, um den Prozess endgültig abzuschließen und die Union nach außen geschlossen darzustellen.