Die CSU-Politikerin Ilse Aigner ist Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl 2027. Altkanzlerin Merkel und Kanzler Merz unterstützen ihre Nominierung für das höchste Staatsamt.

Die Christlich-Soziale Union ( CSU) hat ihre Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, offiziell als Kandidatin für die anstehende Wahl zum Bundespräsidenten nominiert. Diese entscheidende Personalauswahl wurde während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU bekanntgegeben, wobei der Fokus auf einer breiten Unterstützung über die eigenen Parteigrenzen hinweg liegt. Aigner positioniert sich dabei explizit als Kandidatin der starken politischen Mitte, um die aktuellen gesellschaftlichen Spaltungen zu überwinden.

Historische Nominierung mit Merkel-Unterstützung

Die Nominierung von Ilse Aigner wurde von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als historisches Ereignis gewürdigt, da Aigner die besten Chancen habe, tatsächlich zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden. Merkel betonte, dass dies der erste Schritt sei, um das Amt des Bundespräsidenten erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Frau zu besetzen. Bisher waren zwölf Männer mit diesem Amt betraut worden, während neun Frauen in der Vergangenheit zwar kandidiert, aber stets unterlegen waren.

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Merkel hob in ihrer Erklärung aus Berlin hervor, dass die Entscheidung für Aigner nicht nur symbolische Bedeutung hat, sondern auch auf der persönlichen Wertschätzung der neuen Kandidatin beruht. Die Altkanzlerin kannte Aigner aus gemeinsamen Jahren im Kabinett, wo diese von 2008 bis 2013 als Bundesagrarministerin unter Merks Führung diente. Merkel zollte Aigner höchste Anerkennung für ihre Leidenschaft, ihre Verbundenheit mit den Menschen und ihre Fähigkeit, Brücken zu bauen.

Strategische Ausrichtung auf die politische Mitte

Ilse Aigner selbst erklärte in ihrer Rede, dass sie Politik betreibt, um Gräben zu überwinden und Menschen zusammenzubringen, die sich vielleicht abseits stehend fühlen. Sie wolle Anstand als Maßstab einbringen und durch Herz und Verstand Vertrauen erneuern. Aigner bekräftigte ihre Haltung, nicht über den Bürgerinnen und Bürgern zu stehen, sondern ein integraler Teil von ihnen zu sein, und distanzierte sich klar von Angriffen auf die menschliche Würde.

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Bundeskanzler Friedrich Merz sprach Aigner allerbeste Voraussetzungen für das Amt des Bundespräsidenten zu. Er würdigte ihre menschlichen Qualitäten, ihre Empathie und ihre Offenheit als entscheidende Faktoren für die Wahl. Merz betonte, dass Deutschland in diesen Zeiten eine Persönlichkeit mit klarer Kompass und deutlich vernehmbarer Stimme benötigt, die sich auf die Unterstützung der breiten politischen Mitte stützen kann.

Der Bundesvorstand der CDU hatte Aigner am Montag auf Vorschlag von Merz als Kandidatin für die Präsidentenwahl am 30. Januar 2027 nominiert. Merz stellte zudem explizit den beruflichen Hintergrund der 61-Jährigen heraus, der nicht im klassischen akademischen Bereich, sondern im Handwerk und der Technik liegt. Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte Aigner eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin sowie eine Fortbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin.

Erster Bundespräsident mit technischem Hintergrund

Bundeskanzler Merz hob hervor, dass mit Ilse Aigner erstmalig jemand das Amt des Bundespräsidenten bekleiden wird, der zuvor in der Hubschrauberentwicklung tätig war. Er sah dies als wichtiges Zeichen, da sich viele Menschen in ihrer Lebensrealität nicht mehr gesehen und verstanden fühlen. Eine solche Persönlichkeit gebe der Gesellschaft ein Gesicht und mache die Tatsache, dass eine Frau das höchste Amt innehat, im Jahr 2026 zur selbstverständlichen Notwendigkeit.

Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD verfügen über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in der Bundesversammlung. Diese setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammen. Die CSU steht bereits seit langer Zeit hinter der Nominierung, und auch das SPD-Präsidium unterstützte die Kandidatur am Vormittag der Pressekonferenz, was auf eine breiter werdende Unterstützung hinweist.

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Aigner zum Zaudern von Merz und zukünftige Schritte

Ilse Aigner reagierte mit Blick auf das lange Zaudern von Bundeskanzler Merz bei der Festlegung auf ihre Person mit Verständnis. Sie erklärte, dass auch sie in den letzten Wochen gezögert habe, aber froh darüber sei, wenn sich hinter ihrer Person eine breite politische Mitte versammeln kann. Merz hatte sich bereits am Sonntagabend bei einer Vorbesprechung des Präsidiums auf die 61-Jährige festgelegt.

Merz fügte hinzu, dass die Gesellschaft ein Gesicht brauche, das Orientierung und Halt gibt. Er betonte, dass dies höchste Zeit sei, da die Demokratie auf eine Persönlichkeit angewiesen ist, die Mut macht und Zuversicht verbreitet. Die Nominierung markiert somit den offiziellen Startschuss für den Wahlkampf um das höchste Staatsamt, wobei die Bündnisfähigkeit der Kandidatin im Mittelpunkt steht.