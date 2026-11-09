Ilse Aigner zur Kandidatin der CDU für das Bundespräsidentenamt gewählt

Die CDU hat Ilse Aigner offiziell als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Die SPD und vermutliche Bündnisgrüne unterstützen sie, während Kontroversen um ihre Umweltfreundin Monika Gruber bestehen.

Die Christlich Demokratische Union (CDU) hat Ilse Aigner offiziell als ihre Kandidatin für das Amt des Bundespräsident en nominiert. Die Parteigremien beschlossen die Aufstellung, woraufhin Bundeskanzler Friedrich Merz und Aigner gemeinsam vor der Pressewand der Partei erschienen. Auch das Präsidium der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) sprach sich am Montagvormittag explizit für Aigner aus. Angesichts der Mehrheit in der am 30. Januar stattfindenden Bundesversammlung gilt ihre Wahl als nahezu sichergestellt.

Merz würdigt Aigners Lebensrealität und Herz

Friedrich Merz bezeichnete die Ernennung von Ilse Aigner als Gewinn für die Bundesrepublik Deutschland, da sie das Amt mit Würde und Herz ausfüllen werde. Er betonte, dass die neue Bundespräsidentin Debatten anstoßen werde, was er als notwendig erachtete, da Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier dies in seinen Augen zu sehr vernachlässigt habe. Merz hob hervor, dass Aigner das Handwerk der Politik kenne und die Lebensrealität von Millionen Menschen im Land verstehe, die sich oft nicht gesehen oder verstanden fühlten. Dieser Aspekt habe bei den Beratungen in den Führungsgremien der Partei den größten Beifall ausgelöst. Aigner selbst bezeichnete sich als Kandidatin der starken politischen Mitte und betonte mit ihrer Vita das Aufstiegsversprechen des Landes. Sie sagte, sie wolle nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ein Teil von ihnen sein.

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Söder siegt mit Nominierung gegen Rivalin

Nach der Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus reisten Aigner und Merz gemeinsam nach München, um am Festakt zum 20-jährigen Bestehen der dortigen Hauptsynagoge teilzunehmen. Dort traf Aigner auf Markus Söder, ihren größten Fürsprecher in den Reihen der Christlich-Sozialen Union (CSU). Söder hatte ihren Namen bereits im Frühjahr öffentlich ins Spiel gebracht und den Parteivorsitzenden Friedrich Merz in dieser Angelegenheit unerbittlich vorangetrieben. Für Söder, der durch die enttäuschend verlaufenen Kommunalwahlen in Bayern parteiintern unter Druck geriet, stellt die offizielle Nominierung einen Triumph dar. Er spricht von einem historischen Tag für die CSU, durch den er die Partei wieder hinter sich gebracht hat und zugleich seine wichtigste Rivalin um die Münchner Staatskanzlei losgeworden ist.

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Aigner dankt indirekt und sucht weitere Zustimmung

Während der Pressekonferenz in Berlin erwähnte Ilse Aigner Markus Söder nicht namentlich. Sie dankte lediglich dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz, was als eine Geste der Rücksichtnahme auf den wiederum ein wichtiges Personalverfahren entglittenen Kanzler gewertet wurde. Nach dem Festakt in München kehrte Aigner umgehend nach Berlin zurück. Am folgenden Tag plant sie, sich in den Fraktionssitzungen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vorzustellen. Die Unterstützung durch die Oppositionspartei gilt als wahrscheinlich, da die Partei- und Fraktionsspitze in einem Brief am Montag aktiv um Zustimmung für Aigner wirbt. Kritische Fragen könnten jedoch zu ihrer engen Freundschaft mit der Kabarettistin Monika Gruber auftauchen. Gruber ist für verschwörungstheoretische Aussagen bekannt, bezeichnete die Weltgesundheitsorganisation als Verbrecherorganisation und zweifelte an der Sinnhaftigkeit von Impfungen an.

Kein Kontakt zu Linken und AfD bis zur Wahl

Ilse Aigner wird die Fraktionen der Partei Die Linke und der Alternative für Deutschland (AfD) bis zur Bundesversammlung voraussichtlich nicht besuchen. Es wird erwartet, dass beide Parteien eigene Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen werden. Die Koalitionsfraktionen SPD und Grüne stehen der Kandidatin jedoch positiv gegenüber, was die politische Mitte stärkt. Mit der Nominierung durch die Union und der erwarteten Zustimmung der Koalitionspartner sichert sich Aigner die notwendigen Stimmen für die Wahl im Januar. Die Bundesversammlung wird damit die Entscheidung treffen, die seit Wochen intensiv in der politischen Berichterstattung diskutiert wurde. Die Kandidatin sieht sich mit großem Respekt und Mut auf die neue Aufgabe vorbereitet.