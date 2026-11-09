Die CSU-Politikerin Ilse Aigner wird zur Kandidatin der Union für die Bundespräsidentenwahl 2027. Bundeskanzler Merz unterstützt die Nominierung.

Ilse Aigner wird zur Kandidatin der CDU und CSU für die kommende Bundespräsidentenwahl. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die 61-jährige CSU -Landesvorsitzende am Montag offiziell aufgestellt. Die Wahl findet am 30. Januar 2027 in der Bundesversammlung statt. Aigner soll dabei eine breite Unterstützung über die eigenen Parteigrenzen hinweg gewinnen.

Politische Strategie und Unterstützung

Aigner positioniert sich als Kandidatin der starken politischen Mitte. Sie betonte in einer Pressekonferenz, dass sie Gräben überwinden und Menschen zusammenbringen will. Die Politikdienerin sagte, sie wolle insbesondere jene Zielgruppen erreichen, die sich abseits der Gesellschaft stehend fühlen. Merz unterstrich, dass hinter ihrer Person eine breite politische Mitte versammelt werden kann. Er lobte ihre Fähigkeit, Empathie und Offenheit in das Amt zu tragen.

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Biografie und historischer Stellenwert

Bundeskanzler Friedrich Merz hob den beruflichen Hintergrund von Ilse Aigner hervor. Sie ist gelernte Elektrotechnikerin und bringt handwerkliche Prägung mit. Merz erklärte, dass Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und Herz brauche. Die Nominierung markiert einen historischen Meilenstein, da Aigner die erste Frau im höchsten Staatsamt sein wird. Merz nannte dies höchste Zeit für die Bundesrepublik Deutschland.

Reaktionen der Koalition und Opposition

Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD verfügen über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in der Bundesversammlung. Das SPD-Präsidium unterstützte die Nominierung am selben Tag. Es betonte Aigners Erfahrung und ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Grenzen zu überwinden. Die Grünen bekundeten ebenfalls ihre Sympathien. Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel forderte einen Respekt gegenüber den Millionen Wählern. Sie erwartet eine Vorstellung bei der größten Oppositionsfraktion.

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Weitere Verfahrensschritte im Wahlkampf

Aigner fliegt nun gemeinsam mit Friedrich Merz nach München. Dort nehmen sie gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge teil. Direkt im Anschluss beginnt der offizielle Wahlkampf. Möglicherweise stellt sich Aigner bereits am Dienstag den Fraktionen im Bundestag vor. Ob sie auch zur AfD und zu den Linken geht, bleibt aktuell offen.

Herausforderungen durch separate Kandidaturen

Die AfD plant, unabhängig einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Die Partei sucht einen Mann aus der Mitte der Gesellschaft. Aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse gilt diese Kandidatur jedoch als chancenlos. Die Linke hat sich noch nicht für oder gegen eine eigene Kandidatur entschieden. Parteichefin Ines Schwerdtner kritisierte den Prozess der Koalitionäre. Sie monierte, dass die Regierungsparteien unter sich ausmachten, wer Bundespräsidentin wird.