Die Ilva-Stahlhütte in Tarent vergiftet seit Jahrzehnten das Meer. Trotz Dioxin-Verboten kämpfen lokale Züchter um die Wiederherstellung der traditionellen Cozze di Taranto und die Gesundheit der Stadtbevölkerung.

Die traditionelle Miesmuschelzucht in Tarent ist in eine existenzielle Krise gestürzt, ausgelöst durch die massive industrielle Umweltverschmutzung des Stahlwerks Ilva. Die Bewohner der apulischen Stadt kämpfen seit Generationen gegen die Folgen von Dioxin - und Feinstaubemissionen, die das lokale Ökosystem im Mar Piccolo nachhaltig vergiften und den Ruf der einst für ihre Paläste und Muschelzucht bekannten Stadt zerstört haben. Während die Stadt mit einem der niedrigsten Beschäftigungsquoten Apuliens konfrontiert ist, versuchen sich lokale Akteure mit neuen Strategien zu behaupten und das kulturelle Erbe der Cozze di Taranto zu retten.

Der Kampf der Züchter gegen industrielle Verschmutzung

Die Miesmuschel, oder auf Italienisch Cozze di Taranto, gedeiht im Mar Piccolo, einer Binnenlagune, die durch Hochhauskomplexe und Hafenkräne begrenzt wird. Süßwasserquellen, die lokalen Citri genannt, verdünnen das Salzwasser und schaffen dabei ideale Wachstumsbedingungen für die Schalentiere. Im Wasser sind diese Quellen an kleinen Wirbeln an der Oberfläche erkennbar, unter denen die Muscheln an langen Seilen heranziehen. Für die Züchter ist dies ein mühsamer Prozess, der im November beginnt, wenn winzige Muschelsamen an speziellen Seilen anhaften, und im Spätwinter das Wachstum der Jungtiere voranschreitet. Die eigentliche Ernte findet im Sommer statt, wobei die Züchter wie Cesare D'Arcangelo die Seile regelmäßig ausdünnen und an die Luft setzen, um zu verhindern, dass andere Organismen die Muscheln verdrängen.

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Die Arbeit ist körperlich anstrengend und erfordert jahrelange Erfahrung, wie der seit Generationen im Handwerk tätige D'Arcangelo zeigt. Seine Familie betreibt die Zucht bereits seit er fünf Jahre alt war, wobei er die Sommer früher im Meer und die Winter in der Schule verbrachte. Heute ist die traditionelle Muschelzucht jedoch stark bedroht. Hitzesommer, wie sie in jüngster Zeit auftraten, stellen ein erhebliches Risiko dar, da die Muscheln warmes Wasser nicht vertragen und dadurch massive Bestandsverluste hinnehmen müssen. Vor zwei Jahren verlor D'Arcangelo fast seine gesamte Ernte aufgrund dieser extremen Wetterbedingungen.

Umweltbelastung durch das Stahlwerk Ilva

Die historischen Wurzeln der Muschelzucht in Tarent reichen bis in die Antike zurück, als die Cozze di Taranto in Europa als Delikatesse galten. Diese Tradition wurde jedoch in den 1960er-Jahren durch die Industrialisierung der Ilva grundlegend gestört. Das Stahlwerk, heute als Acciaierie d'Italia bekannt, wurde zu einem der größten Arbeitgeber Süditaliens und sorgte für Arbeitsplätze, verpestete aber gleichzeitig die Luft und das Meer. Ein Mix aus Metallen und Dioxinen, einem Nebenprodukt der Stahlherstellung, gelangte als roter Staub in die Häuser, ins Wasser und in die Körper der Menschen.

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Durch diese Verschmutzung erkranken die Menschen in Tarent häufiger an Krebs und Atemwegserkrankungen als anderswo in Italien. Die Dioxin-Werte in den Miesmuscheln waren so hoch, dass die Behörden im Jahr 2011 die Schalentiere beschlagnahmten und die Muschelzucht im ersten Busen des Mar Piccolo, der direkt in der Nähe des Stahlwerks liegt, vollständig verboten. Der zweite Meeresbusen hingegen weist derzeit noch Normwerte auf. Die Aufarbeitung der historischen Verantwortung schreitet nur langsam voran, da ehemalige Konzernbesitzer, Manager und Lokalpolitiker teilweise noch nicht rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Rechtliche Konflikte und internationale Klagen

Italien musste sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verantworten, weil es seine Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend vor den schädlichen Emissionen der Ilva schützte. Die Probleme sind bis heute nicht gelöst, und in den Anrainervierteln werden weiterhin hohe Feinstaubwerte gemessen. Ein jüngstes Gerichtsurteil sieht vor, dass das Stahlwerk den Heißbereich bis Oktober herunterfahren muss. Eine Wiederaufnahme des Betriebs ist erst dann erlaubt, wenn die Emissionen innerhalb sicherer Grenzwerte liegen.

Trotz dieser rechtlichen Schritte bleibt die Situation für die lokale Bevölkerung angespannt. Die Ilva bläst weiterhin Dreck in die Luft, was die langfristige Gesundheit der Stadtbedroht. Die Bewohner sehen sich nicht nur mit gesundheitlichen Risiken konfrontiert, sondern auch mit wirtschaftlichen Einbußen, da die traditionellen Wirtschaftszweige wie der Anbau von Zitrusfrüchten und die Muschelzucht stark zurückgegangen sind. Der illegale Muschelmarkt kommt zudem den ehrlichen Züchtern in die Quere und unter Druck setzt sie zusätzlich.

Wirtschaftliche Folgen und Zusammenlegung der Kräfte

Die wirtschaftlichen Schäden in Tarent sind erheblich. Die Stadt weist die niedrigste Beschäftigungsquote in ganz Apulien auf, wobei der Anteil im Jahr 2025 bei 39,7 Prozent lag. Viele junge Menschen wandern ab, entweder in die nördlichen Industriestandorte Italiens oder sogar ins Ausland, um dort Arbeit zu finden. Für die verbleibende Bevölkerung ist die muschelzucht ein wichtiger kultureller und wirtschaftlicher Faktor. Um sich gegen die Konkurrenz und die negativen publicity zu wehren, haben sich einige Züchter unter der Organisation Slow Food Italia zusammengeschlossen.

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Im Hafen von Tarent verkauft der Fischhändler Luciano Carriero die geretteten Cozze di Taranto. Er betont, dass die berühmte Miesmuschel fast ausgestorben wäre, wäre es nicht für den Einsatz der lokalen Züchter und der neuen Marketingstrategien gewesen. Die Zusammenarbeit innerhalb von Slow Food Italia hilft dabei, die Qualität der Produkte zu sichern und das Bewusstsein für die Geschichte und die ökologischen Herausforderungen der Stadt zu schärfen. Nur im zweiten Busen des Mar Piccolo sind die Dioxin-Werte derzeit im Normbereich, was die Hoffnung auf eine nachhaltige Zukunft für die lokale Wirtschaft nährt.