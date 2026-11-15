Ilva-Stahlwerk in Tarent: Dioxin, Muschelzucht und der Kampf um die Gesundheit

Das Ilva-Stahlwerk in Tarent belastet die Umwelt schwer mit Dioxin. Die traditionelle Muschelzucht im Mar Piccolo leidet unter den Folgen, doch lokale Züchter kämpfen mit Slow Food für den Erhalt der Qualität.

Das Stahlwerk Ilva in der italienischen Stadt Tarent hat die lokale Wirtschaft und das Ökosystem über Jahrzehnte geprägt, wobei der wirtschaftliche Nutzen durch massive gesundheitliche und ökologische Schäden erkauft wurde. Die Produktion von Stahl verunstaltete die Luft und das Meer mit Feinstaub und Dioxin, einem giftigen Nebenprodukt der Stahlerzeugung, das bis in die Körper der Bewohner und die Nahrungskette gelangte. Bis heute sind die Krankheitsraten für Krebs und Atemwegserkrankungen in Tarent deutlich höher als im restlichen Italien, was den Ruf der einst für Paläste und Muschelzucht berühmten Stadt nachhaltig beschädigt hat.

Dioxinbelastung im Mar Piccolo

Die traditionelle Muschelzucht im Mar Piccolo, einer Binnenlagune in Tarent, ist direkt von der industriellen Verseuchung betroffen, da das Gift im Wasser und in den Sedimenten verbleibt. Im ersten Busen des Mar Piccolo, der nah am Stahlwerk liegt, waren die Dioxinwerte in den Miesmuscheln so hoch, dass die Behörden im Jahr 2011 die Schalentiere beschlagnahmten und die Muschelzucht in diesem Bereich untersagten. Nur im zweiten Meeresbusen liegen die Dioxin-Werte derzeit im Normbereich, was eine eingeschränkte Produktion in diesem spezifischen Teil der Lagune ermöglicht.

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Tradition und harte Arbeit der Züchter

Cesare D'Arcangelo zählt zu den Muschelzüchtern, die das Handwerk seit Generationen fortführen und sich gegen die industriellen Konkurrenzkräfte und Umweltrisiken behaupten müssen. Er erinnert sich daran, wie er mit fünf Jahren zum ersten Mal mit seinem Vater aufs Meer ging, und bezeichnet sich selbst als im Wasser geboren, wobei er nun das ganze Jahr über als Züchter arbeitet. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, da er im Sommer frühmorgens in die Lagune fährt, die Seile ausdünnt und an die Luft legt, um Konkurrenzorganismen fernzuhalten, während im November die Muschelsamen an speziellen Seilen befestigt werden.

Natürliche Süßwasserquellen, sogenannte Citri, verdünnen das Salzwasser im Mar Piccolo und schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum der Muscheln, die an Langseilen unter der Wasseroberfläche hängen. Diese natürliche Balance wird jedoch durch extreme Hitzesommer bedroht, da die Muscheln warmes Wasser nicht vertragen und bereits vor zwei Jahren nahezu den gesamten Bestand von Cesare D'Arcangelo und anderen Züchtern vernichtete.

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Rechtliche Auseinandersetzungen und wirtschaftliche Folgen

Der Konflikt zwischen Industrie und Gesundheitsschutz führt zu langen rechtlichen Schlachten, bei denen ehemalige Konzernbesitzer, Manager und Lokalpolitiker teilweise noch nicht rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilt wurden. Italien musste zweimal vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil dem Staat vorgeworfen wird, seine Bürger nicht ausreichend vor den schädlichen Emissionen der Ilva geschützt zu haben. Ein jüngstes Gerichtsverfahren zwang das Stahlwerk, heute Acciaierie d'Italia, bis Oktober den Heißbereich herunterzufahren und erst wieder aufzunehmen, wenn die Emissionen sichere Grenzwerte einhalten.

Die wirtschaftlichen Folgen der Umweltkrise sind schwerwiegend, da Tarent den niedrigsten Beschäftigungsanteil in der gesamten Region Apulien aufweist, der im Jahr 2025 bei 39,7 Prozent lag. Viele junge Menschen wandern ab, um Arbeit in Norditalien oder im Ausland zu finden, während traditionelle Branchen wie der Anbau von Zitrusfrüchten und die Muschelzucht stark zurückgegangen sind. Illegale Märkte und sogar Raubzüge auf Zuchtanlagen durch Kriminelle verschärfen die Lage für die ehrlichen Züchter zusätzlich.

Initiativen zur Markenwiederbelebung

Trotz der historischen Belastung durch Gift in der Luft, im Meer und in den Körpern der Menschen versuchen die Bewohner von Tarent, den Ruf der Stadt und die Miesmuschel zu retten, indem sie sich unter der Organisation Slow Food Italia zusammengeschlossen haben. Fischerhändler wie Luciano Carriero verkaufen die Cozze di Taranto in weiß getünchten Gebäuden am Hafen und betonen die Reinheit des Fleisches, das laut traditionellen Aussagen so sauber ist, dass man es roh essen könnte. Diese Initiative zielt darauf ab, die Qualität der Muscheln aus dem zweiten Busen hervorzuheben und die einstige Bekanntheit dieser Delikatesse in Europa wiederherzustellen.

Während die Aufarbeitung der Umweltschäden nur langsam vorankommt und in den Anrainervierteln weiterhin hohe Feinstaubwerte gemessen werden, bleibt der Erhalt der lokalen Identität und der traditionellen Fischerei eine zentrale Herausforderung für die Stadt. Die Kombination aus historischer Kontinuität, neuer rechtlicher Regulierung und dem Zusammenschluss lokaler Akteure zeigt den komplexen Weg Tarents aus der industrialisierten Krise hin zu einer nachhaltigeren Zukunft.