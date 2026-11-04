Ilyes Hamache brilliert in der Eredivisie nach Schalke-Abgang

Nach schwachen Zeiten bei Schalke 04 überzeugt Ilyes Hamache mit elf Spielen, fünf Toren und drei Vorlagen beim Aufsteiger SC Cambuur in der Niederlande.

Der lange ersehnte Durchbruch für den Offensive ist da, jedoch nicht in Gelsenkirchen, sondern in den Niederlanden. Ilyes Hamache, der 23-jährige Offensivspieler, hat seine Karriere neu definiert und zeigt aktuell herausragende Leistungen in der Eredivisie. Nach einer Zeit des Wartens und der Enttäuschung beim deutschen Verein beweist er nun, worauf Fans gewartet haben.

Wechsel zu SC Cambuur

Ilyes Hamache steht aktuell im Rampenlicht der holländischen Liga. Er wechselte vor der aktuellen Saison für eine Ablösesumme von rund 200.000 Euro zu SC Cambuur, einem Aufsteiger in die Eredivisie. Der Übergang von Königsblau markiert einen klaren Karrierewechsel für den dribbelstarken Außenstürmer, der nun unter neuen Bedingungen seine volle Stärke entfalten kann.

Also read Schalke 04: Torflaut-Rekord droht bei Hoffenheim-Auftritt

Statistik und Leistungsdaten

Die statistischen Werte in den Niederlanden bestätigen den Erfolg. In elf Einsätzen erzielte Ilyes Hamache fünf Tore und bereitete drei weitere vor. Damit ist er der Top-Scorer seines Vereins SC Cambuur. Auch im gesamten Ligavergleich der Eredivisie rangiert er auf Platz acht und liegt damit auf einem Niveau mit Ex-BVB-Star Julian Brandt, der auf sechs Tore und zwei Vorlagen kommt.

Vergangenheit bei Schalke 04

Der Kontrast zu seinen vorherigen Stationen ist markant. Von 2024 bis zum vergangenen Sommer stand Ilyes Hamache unter Vertrag bei Schalke 04 in Gelsenkirchen. Seine statistische Ausbeute belief sich dort auf elf Partien mit null Torbeteiligungen. Auch eine Leihe zu Frankreich-Zweitligist Amiens SC in der Vorsaison brachte mit sieben Scorerpunkten in 32 Spielen nur bescheidene Fortschritte.

Advertisement

Spielerentwicklung und Spielstil

Seit seinem Wechsel in die Niederlande hat sich die Entwicklung beschleunigt. Ilyes Hamache reißt die Zuschauer mit tollen Dribblings aus den Sitzschalen. Er ist trotz gegnerischer Tritte nicht von den Beinen zu holen und strahlt insgesamt eine große Portion Selbstvertrauen aus. Seine Kombination aus kurzem Trikot und Handschuhen ist dabei vielen Fans bereits von früheren Zeiten vertraut und sorgt für Aufmerksamkeit.

Entwicklung des Teams in Leeuwarden

Sein Team aus Leeuwarden im Friesland hat die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden. Zu Beginn der Saison verlor SC Cambuur viermal, ehe eine stabile Serie mit sieben Partien ohne Pleite startete, bestehend aus vier Siegen und drei Unentschieden. Von Spiel zu Spiel steigerte sich Ilyes Hamache, der vor allem in den vergangenen beiden Partien mit Tricks, Tempo und Torbeteiligungen auffiel. Beim 6:1 gegen Willem II steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei, beim 4:0 gegen Go Ahead Eagles folgte eine Assist.