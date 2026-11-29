Sich über ästhetisch fragwürdige, KI-generierte Imbissbuden-Flyer zu echauffieren, ist leicht. Doch der Spott und die Häme treffen die Falschen. Ein Kommentar.

Sich über ästhetisch fragwürdige, KI-generierte Imbissbuden-Flyer zu echauffieren, ist leicht. Doch der Spott und die Häme treffen die Falschen. Ein Kommentar. Soziale Netzwerke sind voller Videos und Beiträge darüber, wie schrecklich unästhetisch, generisch und schlichtweg schlecht KI-generierte Grafiken doch seien.

Grafiker*innen echauffieren sich lautstark. Sie werden nicht müde, den Abgesang der künstlerischen Gestaltung heraufzubeschwören und der eigenen Branche eine düstere Zukunft vorauszusagen. Die Panik erscheint grenzenlos. Eine Influencerin, die sich auf ihrem Instagram-Kanal mit Interior- und Grafikdesign auseinandersetzt, attestiert sich in ihrem Profil eine „KI & job midlife crisis“.

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, die Kreativität in der Branche werde durch die Technik und ihre klaren Vorgaben untergehen. Und so erheben sich auch jetzt zahlreiche Stimmen, die ihre Leidenschaft für Gestaltung und Design voranstellen, um mit KI-generierten Grafikprodukten hart ins Gericht zu gehen.gibt es auf der Plattform unzählige. Dabei verschleiern fast alle, die sich beschweren, was wohl eigentlich dahinter liegt: eine tief empfundene existenzielle Sorge um die eigene Zukunft, vermischt mit einem ausgeprägten Gefühl von verletztem Stolz.