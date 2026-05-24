Die Fanszenen zwischen Bayern-Regionalliga und Kompassmodell, das Konzept um die Auflösung der Bayern-Regionalliga. Es gibt auch Fotos und Propaganda auf die DFB-Spitze.

Die Fanszenen machen dem deutschen Fußball immer mehr Reform-Drück-selbst beim DFB-Pokal-Finale in Berlin zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart setzten die Bayern-Anhänger ein deutliches Zeichen.

Was im TV aufgrund des Pyro-Nebels kurz nach Beginn der 2. Hälfte kaum zu sehen war: Die FCB-Fans hängten ein Mega-Spruchband "Kompassmodell jetzt!

" vor ihre Kurve. Dazu war ein Kompass und ein zerschlagenes Logo des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) zu sehen. Soll dafür sorgen, dass aus den fünf Regionalligen vier werden und damit alle Meister der 4. Ligen direkt aufsteigen dürfen.

Die Umstrukturierung erfolgt dazu, dass alle Staffeln gleich viel ab- und zugeben, damit diese Kompromisslösung den Streit nach 14 Jahren beenden kann. Die seit jeher umstrittene Bayern-Regionalliga würde im Zuge dessen mit aufgelöst werden. In der ersten Juni-Woche treffen sich die Regionalverbandspräsidenten, die gleichzeitig DFB-Vize-Bosse sind. An sie richtete sich die Aktion der Bayern-Fans beim DFB-Pokal-Finale direkt.

Denn diese hungten Fotos der Gesichter vom bayerischen Verbandsboss Dr. Christoph Kern (42) sowie seiner Kollegen Peter Frymuth (69/Westen), Ralph-Uwe Schaffert (75/Norden) und DFB-Präsident Bernd Neuendorf an Angeln verkehrt herum auf. Hier hängen DFB-Boss Bernd Neuendorf, Bayerns Verbandschef Dr. Christoph Kern, Nord-Präsident Ralph-Uwe Schaffert und DFB-Vize Peter Frymuth (Westen) an Angeln verkehrt im Olympiastadion. Grund: Bislang ist unklar, inwiefern die sogenannten Regionalfürsten wirklich mit aller Ernsthaftigkeit an einer einvernehmlichen Lösung arbeiten.

Von den fünf Regionalchefs hatte sich nur Nordost-Boss Hermann Winkler (63) öffentlich fürs Kompassmodell positioniert. Auch Ronny Zimmermann (65) vom süddeutschen Verband gilt als Wackelkandidat. Dafür dass Neuendorf, der sich für die Ligen-Reform einsetzt, von den Münchner Anhängern ebenfalls ins Blickfeld genommen wurde, gab es ein Spruchband zur Erklärung.

"Führungsschwach bei der Regionalliga-Reform", war während der Partie in Richtung der DFB-Spitze ebenfalls zu lesen. Im Kompassmodell sollen künftig 80 statt 90 Regionalligisten jedes Jahr nach den kürzesten Fahrstrecken unter Beibehaltung traditionaler Derbys in vier Staffeln eingeteilt werden. Dabei wird zur Hilfe KI eingesetzt.

Bei diesen zahlreichen Spruchbändern zu diversen Fan-Themen in Richtung DFB war auch dieses dabei: "Führungsschwach bei der Regionalliga-Reform"Die Bayern-Fans wählten mit dem DFB-Pokal-Finale ausgerechnet das bedeutendste Spiel aus, das der DFB selbst ausrichtet, verschafften dem Kompassmodell die größtmögliche Bühne. Die DFB-Vize-Bosse dürften es von den VIP-Plätzen aus gesehen haben..





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