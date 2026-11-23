Ein Gefangener schlägt unvermittelt auf die Frau ein, nur zufällig sind Kollegen in der Nähe. Die Haftanstalt leidet unter chronischem Personalmangel.

Ein Gefangener schlägt unvermittelt auf die Frau ein, nur zufällig sind Kollegen in der Nähe. Die Haftanstalt leidet unter chronischem Personalmangel.hat ein Insasse eine Krankenschwester brutal angegriffen.

Zwei Vollzugsbeamte, die nur zufällig wegen einer Besprechung in der Nähe waren, eilten ihr innerhalb einer halben Minute zu Hilfe. Die Frau erlitt Prellungen und einen Fingerbruch – und hatte damit ziemlich großes Glück. Ein Gefangener, der in der Krankenstation untergebracht war, hatte den Rufknopf betätigt, weil er ein medizinisches Inhalationsgerät zurückgeben wollte. Als die Krankenschwester seine Zellentür öffnete, stürmte der Insasse hinaus und griff sie an, malträtierte sie mit Schlägen und Tritten.

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Der Mann benutzte auch das Inhalationsgerät, um auf die Frau einzuschlagen, wie zuerst dieEr ist in Untersuchungshaft, weil ihm vorgeworfen wird, in einem Imbiss in Hamburg-Wandsbek einen ihm unbekannten Mann unvermittelt niedergestochen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Sie ermittelt wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung gegen ihn. Nun kommt ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen der gleichen Delikte zu Lasten der Krankenschwester hinzu. Dazu, warum der Mann sich auf der Krankenstation befand, gibt die Justizbehörde keine Auskunft.

Wegen des Tatvorwurfs, wegen dessen er in Haft ist, wurde der Mann zunächst in der Beobachtungsstation untergebracht – mit Dauer-Überwachung und 24 Stunden Zelleneinschluss am Tag, um eine Suizid-Neigung auszuschließen. Nach einer psychologischen Prüfung wurde als weder eigen- noch fremdgefährdend eingestuft und konnte in die Krankenstation verlegt werden. Die Krankenschwester, die erst seit wenigen Wochen in der Untersuchungshaft tätig ist, war allein zu dem Gefangenen gegangen.

Sie hatte aber Sichtkontakt mit einer Ärztin, die im benachbarten Raum arbeitete, und den Vollzugsdienst alarmierte.

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„Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir jeden Haftraum nur zu zweit betreten könnten, aber das ist nicht darstellbar“, kommentiert Sascha Möbius den Vorfall, Vorsitzender des Landesverbands der Strafvollzugsbediensteten Hamburg . Die Personallage lasse das nicht zu. Der Vollzugsdienst sei seit langem unterbesetzt.

„Da gehen seit Jahren die Boomer in Pension – und das geht noch ein paar Jahre so weiter“, so Möbius. Die Justizbehörde finde aber keine Leute – und bilde zu wenige aus: „Wir könnten 200 Anwärter in der zweijährigen Ausbildung haben“, sagt Möbius, „aber derzeit sind es nur 88.

“ Viele brächen die Ausbildung ab. In der Vergangenheit sei die Ausbildung sogar ein paar Jahre lang ganz ausgesetzt gewesen. Die Justizbehörde gibt zur Personalsituation keine Auskunft. Doch nach taz-Informationen fehlen derzeit allein im Vollzugs- und Pflegedienst 40 Vollzeitkräfte von 230 Planstellen.

Hinzu kommt ein hoher Krankenstand: In den Monaten Februar bis Mai fehlten laut einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Richard SeelmaeckerAuf der anderen Seite ist die Anstalt deutlich überbelegt. Sie hat formell 477 Haftplätze. Bei planmäßiger Stellenbesetzung kämen also gut zwei Gefangene auf einen Vollzugsbeamten. Belegt war das Untersuchungsgefängnis im November aber mit mehr als 540 Insassen.

Durch die Kombination aus Überbelegung und Unterbesetzung kippt das Verhältnis im schlimmsten Fall auf fast dreieinhalb Gefangene pro Vollzugsbeamten. Das ist aber nur eine theoretische Größe. Im Dienst sind wegen des Drei-Schicht-Systems jeweils viel weniger Beamte. Auf der besonders sensiblen Beobachtungs- und Sicherungsstation etwa sind manchmal nur drei Vollzugsbeamte anwesend, wo sieben vorgesehen sind.

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Sie müssen sich um fast 50 Gefangene kümmern.eingeschränkt. Die Aushändigung elektronischer Geräte wie Radios oder Wecker, die die Gefangenen von ihrem Geld gekauft haben, verzögert sich häufig um Wochen. Es fehlt das Personal, um die Geräte daraufhin zu überprüfen, ob sie in unerlaubter Weise manipuliert wurden. Im Haftkrankenhaus kommt es immer wieder zu Einschränkungen der ärztlichen Sprechzeiten.

Das musste der Senat auf Seelmaeckers Anfrage einräumen. Auch die Freizeitangebote am Wochenende fallen häufig flach, weil kaum mehr als 20 Vollzugsbeamte im Dienst sind. Seit 2022 hat die Justizbehörde nur noch sechs Pflegekräfte verbeamtet – davon keine einzige im Untersuchungsgefängnis. Derzeit sind es rund 50 Gefangene, die intern „126er“ genannt werden, weil sie einen Unterbringungsbeschluss nach Paragraf 126a der Strafprozessordnung haben.

Viele von ihnen zeigen besonders herausforderndes Verhalten, was viele Kräfte im Vollzug bindet. Für die Insassen, von denen viele in einer emotionalen Ausnahmesituation sind, weil sie noch nicht wissen, ob und wozu sie verurteilt werden, bedeuten diese Verhältnisse eine schwere Belastung. Und mittelbar bekommen das auch die Mitarbeitenden zu spüren. Auch beim medizinischen Personal steht aus Möbius' Sicht nicht alles zum besten.

„Früher wurden mehr Pflegekräfte verbeamtet“, sagt er. „Die bekamen dann aber auch einen eigenen Lehrgang im Justizvollzugsdienst. “ Das könne die Sicherheit erhöhen – und damit die Attraktivität des Jobs. Seit 2022 hat die Justizbehörde nur noch sechs Pflegekräfte verbeamtet – davon keine einzige im Untersuchungsgefängnis.

Die Pflegekräfte haben gegenüber den Vollzugsbeamten den Vorteil, dass sie mit Kusshand andere Arbeitsstellen in der Stadt finden, die noch nicht mal schlechter bezahlt sind. Die Fluktuation im Haftkrankenhaus ist dementsprechend hoch: Seit Anfang 2024 haben 26 Pflegekräfte aufgehört, nur sechs davon aus Altersgründen. Von 40 Planstellen waren Ende Juli sechs unbesetzt, also 15 Prozent, wie der Senat aufEin Häftling sagt der taz, dass er trotz Hitzewelle nur ein T-Shirt und eine Unterhose für eine Woche erhielt.

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