Dass 'SOKO Wien' einen neuen Chef bekommt, ist längst bekannt. Doch nun verrät das ZDF auch den Starttermin der acht neuen Folgen.

Dass"SOKO Wien" einen neuen Chef bekommt, ist längst bekannt. Doch nun verrät das ZDF auch den Starttermin der acht neuen Folgen. Im ORF war sein Comeback bereits zu sehen, jetzt zieht das deutsche Fernsehen nach: Gregor Seberg, 59, jagt in seiner Kultrolle als Helmuth Nowak wieder Verbrecher in der "SOKO Wien".

Wie der Sender bekannt gab, setzt das ZDF die 20. Staffel ab Freitag, dem 8. Januar, mit acht neuen Folgen fort. Krimifans dürfen dann jeden Freitag um 18 Uhr wieder miträtseln, wer der Täter ist.

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