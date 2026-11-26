Schloss Johannisberg im Rheingau wurde zum besten Weingut der Welt gekürt. Es ist das einzige deutsche Gut in diesem Ranking.

Schloss Johannisberg im Rheingau wurde zum besten Weingut der Welt gekürt. Es ist das einzige deutsche Gut in diesem Ranking.

“ kürte das Schloss Johannisberg im Rheingau zum besten Weingut der Welt. Dabei bewerteten 700 Fachleute nicht nur die Qualität der Weine, sondern das gesamte Besuchserlebnis. Deutschland ist mit Schloss Johannisberg als einziges deutsches Weingut im internationalen Ranking vertreten.liegt auf einem nach Süden ausgerichteten Quarzit-Hügel und bewirtschaftet rund 50 Hektar Rebfläche. Seit mehr als 1200 Jahren wird dort Wein angebaut, seit 1720 ausschließlich Riesling.

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Das milde Klima mit sonnigen Hängen und kühlen Nächten schafft ideale Bedingungen für die Reifung und Aromakonzentration der Das beste Weingut der Welt liegt in Deutschland: Platz 2 und 3 gehen an Weingüter in Spanien und Chile Besucher können an Führungen und Weinverkostungen teilnehmen, Konzerte besuchen und regionale Küche genießen. Ein besonderes Highlight ist die unterirdische „Bibliotheca Subterranea“, ein 900 Jahre alter Weinkeller, in dem historische Weine, darunter Jahrgänge ab 1748, gelagert werden.