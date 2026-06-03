Im Netz der Gier: Ein ARD-Degeto-Film zwischen Thriller und Familiendrama

Der ARD-Degeto-Film 'Im Netz der Gier' kann sich nicht zwischen Thriller und Familiendrama entscheiden. Leider, denn die Prämisse ist durchaus interessant und die Besetzung mit Tanja Wedhorn, Paula Hartmann und Jutta Wachowiak ist prominent.

Anna kann nicht glauben, dass sie in einen solchen Schlamassel geraten ist. Der ARD-Degeto- Film 'Im Netz der Gier' kann sich nicht zwischen Thriller und Familiendrama entscheiden.

Leider, denn die Prämisse ist durchaus interessant und die Besetzung mit Tanja Wedhorn, Paula Hartmann und Jutta Wachowiak ist prominent. Der Titel klingt ein bisschen reißerisch, aber der fesselnde Plot um Vertrauen, Verrat und Verführbarkeit kommt leider auch arg konstruiert daher. Der Film hat neben vielversprechenden Ansätzen und einem wirklich spannenden Anfang so einige sehenswerte Darstellerinnen und Darsteller zu bieten.

Es fallen Schüsse auf ein Pärchen, der Killer greift sich die Tasche des Mannes und verschwindet. 19 Stunden zuvor: Anna Grawe erhält einen aufgeregten Anruf ihrer Chefin, der Bundestagsabgeordneten Bea Kober: Man wolle ihr etwas anhängen, Anna solle einen Umschlag aus ihrem Büro verschwinden lassen. Eine Bitte, der diese ohne zu zögern nachkommt. Nur wenig später steht die resolute Oberstaatsanwältin Limmer in Annas Wohnung. Gegen ihre Chefin werde wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme ermittelt, erklärt Limmer.

Sie glaubt Anna nicht, dass sie nichts davon wusste. Anna fällt aus allen Wolken. War sie wirklich so naiv und blind loyal, zu glauben, dass Kober, ebenso wie deren kasachischer Oligarchen-Amigo Igor Parygin, ihr aus freundschaftlicher Verbundenheit teure Geschenke machten und sogar das Elite-Studiums ihrer Tochter Larissa bezahlten? Ja, das war sie.

Und hier könnte nun ein richtig spannender Politthriller seinen Lauf nehmen. Ein Ortswechsel bremst diesen leider aus. Anna und Larissa fahren zu Annas Mutter Magda an die Ostsee. Zufälligerweise in den Ort, an dem der Oligarch Parygin mit Kobers Unterstützung einen Yachthafen bauen möchte, was für starken Gegenwind durch Umweltschützer sorgt.

Doch nun beginnt erst einmal ein klassisches Familiendrama über ungelöste enttäuschte Erwartungen und lange schlummernde Konflikte. Eine alte Jugendliebe Annas darf auch nicht fehlen. Etwas Spannung kehrt zurück, als Annas Chefin im Ort auftaucht und sie unter Druck setzt - nur um wenig später tot im Hafenbecken zu schwimmen. Und es geht munter weiter mit überkonstruierten Zufällen und Wendungen.

Nur soviel: In Sachen Naivität steht die Tochter der Mutter kaum nach





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