Während Marina Abramović Weltruhm erlangte, geriet Ulay als eigenständiger Künstler aus dem Blick. Die Sonderausstellung „Ulay, Ulay & Abramović“ soll das ändern.

Während Marina Abramović Weltruhm erlangte, geriet Ulay als eigenständiger Künstler aus dem Blick. Die Sonderausstellung „Ulay, Ulay & Abramović“ soll das ändern. In der Serie „S’he“ inszenierte sich Ulay jenseits eindeutiger Geschlechterbilder.

Am 12. Dezember 1976 entwendete Ulay eines der beliebtesten Gemälde der Deutschen aus der Neuen Nationalgalerie und ließ sich dabei vonfilmen: Carl Spitzwegs „Der arme Poet“, die romantisch verklärte Darstellung eines mittellosen Dichters unter einem Regenschirm in seiner undichten Dachkammer. Ulay verschleppte die Ikone des Biedermeier in die Kreuzberger Wohnung einer türkischen Gastarbeiterfamilie und konfrontierte so die Idealisierung der Armut mit ihrer zeitgenössischen Realität.mit „Ulay, Ulay & Abramović“ ausgerechnet jenen Mann, der sich einst an ihrem Inventar vergriff.

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Ein Diebstahlsjubiläum, das gefeiert werden soll. Dass Ulays Name in der von Klaus Biesenbach, Ricarda Bergmann und Alenka Gregorič kuratierten Schau zweimal auftaucht, ist Programm. Während Abramović Weltruhm genießt, ist Ulay, mit dem sie zwölf Jahre lang Performancegeschichte schrieb, dem breiteren Publikum vor allem als ihr einstiger Lebensgefährte bekannt.