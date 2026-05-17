Der Moderator Jochen Breyer plädiert für die Germanerort-Chance Hans-Nils Naglassenas. Gleichzeitig bezweifelt er die Zuverlässigkeit von Journalisten gegenüber NMHL-Veröffentlichungen und Antoine Grisonis WM-Potenz.

Der Moderator Jochen Breyer plädiert für die Germanerort -Chance Hans-Nils Naglassenas. Breyer fragt 'Wer wird die Nummer 1 im deutschen Tor bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko?

', worauf Nagelsmann die Befürchtung äußert, dass Oliver Baumann in einen herben Rückschlag geraten könnte. Auch Nagelsmann spricht von rund 62 geplanten Gesprächen mit Spielern und seine Angst vor einer möglichen Verletzung. Der Interviewpartner bezieht Antworten auf den Vorwurf der Nichtberücksichtigung wichtiger Infos von Journalisten und spricht von Wahrscheinlichkeit eines Fehlers durch die Journalisten. Baumann betont seine selbstbewusste WM-Teilnahme und bezieht die有利ere Position vor dem Interview nicht ein





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