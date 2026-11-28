Das iPhone 4S sah 2011 aus wie sein Vorgänger. Im Browser-Benchmark schlug es die Android-Konkurrenz, beim Akku gab es einen Rückschritt.

Viele Interessenten erwarteten ein größeres Display, LTE und ein neues Design. Statt eines iPhone 5 präsentierte Apple im Herbst 2011 jedoch das äußerlich kaum veränderte iPhone 4S. Die Enttäuschung hielt die Kunden offenbar nicht vom Kauf ab: Mehr als vier Millionen Exemplare wurden allein am ersten Wochenende verkauft.

Nachdem Apple die vorangegangenen iPhone-Generationen stets im Sommer vorgestellt hatte, mussten sich Interessenten 2011 bis zum Herbst gedulden. Neben einem größeren Display, NFC und LTE war vereinzelt sogar von einer CPU mit vier Rechenkernen die Rede. Am 4. Oktober 2011 präsentierte Apple statt des erwarteten iPhone 5 das iPhone 4S. Äußerlich war es kaum vom Vorgänger zu unterscheiden.

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Lediglich die Anordnung der Unterbrechungen im Antennenrahmen verriet die neue Generation. Selbst die Beschriftung auf der Rückseite war identisch. Einen Tag nach der ersten iPhone-Präsentation unter der Führung von Tim Cook starb Apple-Mitgründer und langjähriger Konzernchef Steve Jobs. Test vom 27.