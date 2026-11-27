Nachdem der Start der vierten Staffel von 'Forsthaus Rampensau Germany' zunächst abgesagt wurde, sind die neuen Folgen bald im TV zu sehen.

Nachdem der Start der vierten Staffel von"Forsthaus Rampensau Germany" zunächst abgesagt wurde, sind die neuen Folgen bald im TV zu sehen.

" sollte eigentlich am 6. November anlaufen, aber nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung wurde der Start abgesagt und auf 2027 verschoben. Im Stream sind ab heute doch bereits die ersten Folgen zu sehen und sixx teilt mit, ab wann die neue Staffel im TV läuft.mit den aufgezeichneten Episoden. Am 1.

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Januar 2027 zeigt sixx ab 20:15 Uhr die ersten vier Folgen der Staffel. Danach geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter. Immer freitags strahlt sixx drei weitere Folgen aus, bis am 12. Februar das Staffelfinale ansteht.überraschend bekannt gegeben, dass die vierte Staffel dort doch noch 2026 startet.