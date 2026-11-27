Nur fix eine Folie anbringen und schon sinken die Kosten für die Heizung? Klingt gut. Doch ob Reflexionsfolien wirklich sinnvoll sind, das hängt auch vom Haus ab. Was Verbraucherschützer raten.

Nur fix eine Folie anbringen und schon sinken die Kosten für die Heizung? Klingt gut. Doch ob Reflexionsfolien wirklich sinnvoll sind, das hängt auch vom Haus ab.

Was Verbraucherschützer raten. Die Temperaturen sinken - und ohne Heizung geht's nicht mehr: Wer sie dennoch nur so wenig wie möglich aufdrehen will, um Energie und Geld zu sparen, greift womöglich auf allerlei vermeintliche Hilfsmittel zurück. Ein Beispiel: Reflexionsfolien. Die gibt es etwa im Baumarkt für zweistellige Beträge.

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Sie bestehen meist aus Kunststoff, sind auf einer Seite mit Aluminium beschichtet - und werden hinter den Heizkörpern angebracht. So sollen sie einen Teil der Wärmestrahlung zurück in den Raum lenken - und zugleich Wärmeverluste über die Außenwand verringern. Doch bringt das wirklich was? Laut der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein kann die Maßnahme bei älteren Gebäuden mit ungedämmten Außenwänden den Wärmeverlust tatsächlich leicht reduzieren.