In the article, the rescue operation that enabled a marine mammal to be extracted from the Baltic Sea after stranding off a Danish island is described. It reports that a dead whale was found near the Danish coast, possibly 'Timmy', and the difficulties in transferring the dead whale to deeper waters.

Im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal, von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Demnach sei es auch nach mehreren Versuchen nicht gelungen, den Wal in tiefere Gewässer zu schleppen.

Die Behörde kommt zu dem Schluss: "Der Buckelwal sitzt auf einer Sandbank fest.

" Livestream-Aufnahmen der Videonachrichtenagentur News5 zeigten, wie noch am Vormittag mehrere Boote versuchten, den Kadaver von "Timmy" mit Seilen aus dem seichten Gewässer zu ziehen. Der Körper sollte 50 Kilometer über die Ostsee in den Hafen von Grenaa transportiert werden, damit dänische Forscher dort am Freitag eine Obduktion vornehmen können. Obwohl es bislang nicht gelungen war, den Kadaver über eine Sandbank zu ziehen, versuchte man ihn heute um 15 Uhr mit Seilen aus dem seichten Gewässer zu ziehen.

Auch ein Mitarbeiter des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Dänemark wollte an der Obduktion teilnehmen, sollte er allerdings Probleme haben oder das Boot zu klein sein, war seine Beteiligung ausgeschlossen. emph{Weitere Informationen sollten Sie hier einsehen. } Mangelnde Auswertungsverfahren sind indes gegeben. Derwhile zeigen die Livestream-Aufnahmen, dass sich der Kadaver des Wals aufgrund von im Körper entstehenden Fäulnisgasen immer weiter aufbläht.

Während einige boats versuchten, ihn mit Seilen aus dem seichten Gewässer zu ziehen, betonen andere die Notwendigkeit, die Übertragung des Wals sowohl medizinisch als auch biologisch zu untersuchen. Zudem betonten etliche die Notwendigkeit, ein Explosionsrisiko zuinspection "steigt mit jeder Minute". optimising NFC





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