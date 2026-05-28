Ime Okon: Von ärmlichen Verhältnissen zum Weltmeister

Der südafrikanische Fußballspieler Ime Okon hat einen langen und beschwerlichen Weg zum Profi zurückgelegt. Von ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, musste er als Kind noch um jeden herunterfallenden Ball kämpfen. Doch Okon hat es geschafft, ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA zu ergattern.

Vor einem Jahr spielte Ime Okon noch in Südafrika für Super Sport United. Im Juli 2025 wechselte er ablösefrei zu Hannover 96 und unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

Unter Trainer Christian Titz startete er sofort durch. Die Belohnung ist ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Im März gab der Verteidiger gegen Panama sein Debüt für Südafrika. Jetzt hat ihn Nationaltrainer Hugo Broos ins Aufgebot für das Turnier berufen.

Bei der WM trifft er auf Mexiko, Tschechien und Südkorea. Okon wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste als Kind noch um jeden herunterfallenden Ball kämpfen. Es war in Südafrika nicht immer einfach, genug Geld aufzutreiben, um noch einen Ball zu kaufen. Manchmal hatte man großes Glück, wenn man in der Nähe eines Stadions war, einen Ball fand und sich dachte: Wow, das ist ein Geschenk.

Der wurde dann behütet und beschützt, weil man nie wusste, wann er platzte, kaputtging oder ein Älterer kommt und ihn dir wegnimmt. Der Weg zum Profi war lang und beschwerlich. Manche Schulen haben mit einem Verein kooperiert. Okon spielte für die Schule und parallel bei einem lokalen Klub in seinem Viertel, bei Florida Albion.

Er hatte auch mal schwierigere Momente, aber er sieht das nicht wirklich als Problem, denn all diese Dinge haben ihn stärker und zu dem gemacht, der er heute ist. Wichtig war auch sein Bruder Udeme, der als Sprinter Erfolge feierte. 2024 gewann er Gold bei der U20-WM über 400 Meter. Bei der Leichtathletik-WM in Tokio gab es Bronze mit der Staffel (4 × 400).

Sein Bruder und er haben sich früher immer in kleinen Wettkämpfen duelliert: Wer ist schneller, wer macht etwas besser? Diese Konkurrenz hat sie beide gepusht





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