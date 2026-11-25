Ende Oktober war der Gewerbeimmobilienspezialist unerwartet beim zweitgrößten börsennotierten Vermieter eingestiegen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen folgte die nächste Überraschung.

als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit.

Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als Co-Chefs antreten. Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter. war Ende Oktober bei LEG eingestiegen. Das Finanzinvestment umfasst den Angaben zufolge derzeit knapp ein Viertel der LEG-Anteile.

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Bar-Hen hatte Aroundtown mehr als sechs Jahre lang geführt. Nun soll der Manager das Unternehmen während des Übergangs als Berater unterstützen. Manaktala gehört seit fünf Jahren der erweiterten Unternehmensführung an. Die Luxemburger Gesellschaft erwartet für 2026 ein operatives Ergebnis im Bereich von 285 bis 305 Millionen Euro.

Am unteren Ende der Bandbreite sind das 10 Millionen Euro mehr als zuvor angepeilt. Im Vorjahr hatte Aroundtown operativ 288 Millionen Euro verdient. In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich brach der Gewinn von 882 Millionen auf 332 Millionen Euro ein.

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Der Rückgang sei vor allem dem geringeren Ergebnis aus der Bewertung der Immobilien im ersten Halbjahr geschuldet, hieß es. Zudem hatte Aroundtown im Neunmonatszeitraum des Vorjahres von einmaligen Steuererträgen profitiert. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem LEG-Einstieg und dem Chefwechsel gibt, ließ das Unternehmen zunächst offen. Am Vormittag stellt sich die Unternehmensführung in einem Call den Fragen von Analysten und Investoren.und GCP ihre Quartalszahlen vorgelegt und sich zum Einstieg geäußert.

Wie schon bei Bekanntgabe des Einstiegs betonte GCP, dass es sich um eine rein finanzielle Beteiligung handele. Sie sei die beste Möglichkeit, derzeit Geld zu investieren. Im Investorencall erläuterte der GCP-Vorstand dazu, dass man länger als ein Jahr auf der Suche nach direkten Immobilieninvestments gewesen sei und dabei sogar den ursprünglichen Suchradius deutlich erweitert habe.

Am Ende aber ist GCP demnach zu dem Schluss gekommen, dass der Abschlag an der Börse für LEG auf den Immobilienwert so groß sei, dass der Einstieg die finanziell sinnvollere Entscheidung gewesen sei. , hieß es, dass das bei einer rein finanziellen Beteiligung eigentlich nicht üblich sei.

Allerdings sei der Anteil von 20 Prozent so groß, dass ein Sitz im Aufsichtsrat „etwas ist, was wir erwägen sollten und eine Option sein sollte“.

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