Eine Immobilie im Millionenwert hilft wenig, wenn zum Bestreiten des Lebensunterhalts kaum liquide Mittel bleiben. Ein Verkauf kann befreiend wirken – auch wenn es schwerfällt.

Der Autor: Volker Looman ist Finanzanalytiker in Berlin. Foto: TSP/Nassim Rad, Getty HandelsblattGeschätzte Hausbesitzerinnen, werte Ruheständler! Darf ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, was Ihnen blüht, wenn Sie im Alter zwar ein lastenfreies Haus besitzen, aber mit kargen Renten auskommen müssen?

Dann lesen Sie bitte! Es geht um ein Haus in Preußen. Der Grund ist etwa 900 Quadratmeter groß, das Haus rund 200 Quadratmeter klein, das Eigenheim zwei Millionen Euro wert, sodass wir von einem Juwel sprechen können. Eigentümerin ist eine 75 Jahre junge Dame, und Mitbewohner ist der 70 Jahre alte Ehemann.

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Der Bund fürs Leben ist für beide Herrschaften der zweite Durchgang. Die Frau hat zwei Kinder aus erster Ehe, der Mann hat weder Söhne noch Töchter, aber ein Depot im Wert von 400.000 Euro. Was müssen Sie noch wissen, um die Dramatik des heutigen Falls zu durchdringen? Natürlich, die Renten!