Immobilienkrise in Deutschland: Banken warnen vor Anschlussfinanzierungen und steigenden notleidenden Krediten

Eine Umfrage von EY-Parthenon zeigt, dass die Immobilienkrise in Deutschland weiterhin akut ist. Banken befürchten Probleme bei Anschlussfinanzierungen, und das Volumen notleidender Kredite steigt auf 49 Milliarden Euro. Die NPL-Quote hat sich deutlich erhöht, und viele Institute erwarten erst ab 2029 eine Erholung.

Die Immobilienkrise in Deutschland hält weiter an und zeigt keine Anzeichen einer baldigen Entspannung. Eine aktuelle Umfrage von EY-Parthenon, über die das Handelsblatt berichtet, unterstreicht die anhaltende Besorgnis unter den Finanzinstituten.

Die Geldgeber bleiben skeptisch gegenüber dem deutschen Immobiliengeschäft, wobei ihre größte Sorge den bevorstehenden Anschlussfinanzierungen gilt. Viele Kredite, die in den kommenden Jahren auslaufen, müssen neu verhandelt werden, und dies voraussichtlich zu deutlich schlechteren Konditionen. Besonders alarmierend ist, dass bei etwa der Hälfte der befragten Institute der Anteil der in naher Zukunft fälligen Refinanzierungen bei über 40 Prozent liegt.

Das bedeutet, dass auf eine große Zahl von Immobilienunternehmen und Bauträgern eine neue Kostenwelle zukommt, da die Zinsen seit Ende März 2026 wieder gestiegen sind. Höhere Energiepreise und anhaltende Inflationssorgen verschärfen die Situation zusätzlich. Das Volumen notleidender Immobilienkredite ist auf 49 Milliarden Euro angestiegen. Die sogenannte NPL-Quote (Non-Performing Loans) lag 2022 noch bei 1,5 Prozent, ist inzwischen jedoch auf knapp fünf Prozent geklettert.

Korbinian Gennies von EY wertet diesen Anstieg als klares Warnsignal und betont, dass es sich nicht mehr um einen normalen Ausschlag handle, sondern um den Beginn einer umfassenden Marktbereinigung. Immer mehr Kredite können nicht mehr regulär refinanziert werden, was zu erheblichen Problemen für Kreditnehmer und Banken führt. Der Druck konzentriert sich hauptsächlich auf den Gewerbeimmobilienmarkt, da die Werte vieler Objekte deutlich unter den ursprünglich angesetzten Beleihungswerten liegen. Spätestens bei der Anschlussfinanzierung wird diese Diskrepanz zum kritischen Faktor.

Auch BaFin-Chef Mark Branson sieht den Gewerbeimmobilienmarkt weiterhin unter erheblichem Stress und macht klar, dass von einer echten Erholung noch keine Rede sein kann. Viele Banken setzten bislang auf die Strategie Amend & Extend, bei der Kredite verlängert und die Konditionen angepasst werden. Laut der Umfrage gewinnen jedoch härtere Lösungen zunehmend an Bedeutung. Dazu zählen Rettungserwerbe, Plattformlösungen für den Kreditverkauf oder der direkte Verkauf fauler Kredite.

Die befragten Institute erwarten, dass die Schwächephase bis ins Jahr 2028 andauern könnte. Erst ab 2029 rechnen sie mit einer spürbaren Verbesserung der Marktsituation. Die Umfrage wurde Anfang 2026 von EY unter 58 Immobilienfinanzierern in Deutschland durchgeführt, darunter große Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen.

Zudem beteiligten sich rund 26 spezialisierte Kanzleien, die sich auf Restrukturierungen in der Immobilienbranche konzentrieren





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