Immobilienmarkt: Kapitalanleger kehren zurück

Sinkende Zinsen und steigende Mieten locken Kapitalanleger zurück in den Immobilienmarkt. Kreditvermittler berichten von einem gestiegenen Interesse an Immobilienfinanzierungen für Kapitalanlagen. Banken beobachten zudem die Rückkehr großer Investoren, was sich bereits in steigenden Immobilienpreisen, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern, zeigt.

Der Münchner Kreditvermittler Interhyp beobachtet ein starkes Wachstum der Nachfrage bei Kapitalanlegern im Vergleich zu Eigennutzern. Jede vierte über Interhyp abgeschlossene Finanzierung im Jahr 2024 war eine Kapitalanlage, nach 22 Prozent im Vorjahr. Ähnliches berichten auch andere Kreditvermittler wie Hüttig & Rompf, die von einem 27-prozentigen Wachstum der Baufinanzierungen von Kapitalanlegern im Jahr 2024 berichten.Niedrige Zinsen hatten in Deutschland zu einem historischen Anstieg der Wohnungspreise geführt, bis die Zinsen kräftig stiegen. Die Immobilienpreise sanken seit dem Höchststand 2022 spürbar. Mit zwischenzeitlich gefallenen Zinsen hat sich der Markt nun stabilisiert. Die Nachfrage von Verbrauchern nach Immobilienkrediten wächst wieder - wenngleich von niedrigem Niveau aus. Für Kapitalanleger ist die Kombination aus niedrigeren Zinsen im Vergleich zu 2023 und wieder steigenden Immobilienpreisen attraktiv, erklärt Interhyp-Chef Utecht. Zudem sorgen wachsende Mieten für verbesserte Renditeaussichten. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) berichtet in seinem vierteljährlichen Bericht für das vierte Quartal 2024 von einem 4,6-prozentigen Wachstum der Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern zum Vorjahreszeitraum.Der Immobilienverband Deutschland Süd sieht die Aktivitäten von Großinvestoren eher als „zartes Belebungszeichen“, wie Marktforscher Stephan Kippes sagt. Es sei noch kein richtiger Push. Kippes sieht den Grund für das zarte Belebungszeichen im Wohnungsbau: Der Wohnungsbau ist eingebrochen, doch der Wohnungsbedarf in großen Städten wie München oder Stuttgart nimmt nach wie vor zu. „Wir haben immer noch Bevölkerungszuwachs“, sagt Kippes. Viele Menschen können sich kein Wohneigentum mehr leisten, daher strömten viele in den Mietmarkt, was den Druck auf den Mietmarkt weiter erhöhe. Ein Ende der Mietanstiege in den gefragten Städten sei nicht zu erwarten. Bei den Kaufpreisen sieht er dagegen keinen neuen Boom. „Dafür müssten die Zinsen deutlich sinken.“ In Deutschland fehlen rund 550.000 Wohnungen, so eine Studie von IG BAU, Deutschem Mieterbund sowie Caritas Behindertenhilfe und anderen Institutionen. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 225.000 Wohnungen fertiggestellt. Das war ein Rückgang von 45.000 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr. Die gescheiterte Ampel-Bundesregierung war mit dem Ziel angetreten, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu errichten.





