Due to the insolvency of the Imvest Schwanenwik GmbH, exclusive apartments in Hamburg Uhlenhorst are being auctioned. Values exceed two million euros.

Die renommierten Luxuswohnungen am Schwanenwik in Hamburg-Uhlenhorst stehen unter dem Hammer. Die sieben Wohneinheiten im denkmalgeschützten Gründerzeitgebäude aus den Jahren 1888 und 1889 gehören nun zur Konkursmasse der Immobilienprojektgesellschaft Imvest Schwanenwik GmbH & Co. KG. Der Verkauf dient der Verwertung des verbliebenen Vermögens nach der Eröffnung des Insolvenz verfahrens im März 2026.

Historisches Gebäude und Luxusausstattung im Fokus

Das viergeschossige Herrenhaus befindet sich nur wenige Schritte von der Außenalster entfernt und repräsentiert die historische Bausubstanz der Hansestadt. Die sieben Einheiten zeichnen sich durch großzügige Wohnflächen und exklusive Ausstattungsmerkmale aus. Dazu gehören Dachterrassen, Wintergärten und bis zu neun Zimmer pro Wohnung. Der Fokus der Versteigerung liegt auf den wertvollsten Objekten der Immobilie.

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Drei der Objekte weisen einen Verkehrswert von jeweils mehr als zwei Millionen Euro auf. Das teuerste Exponat ist eine Maisonettewohnung, die auf rund 286 Quadratmetern neun Zimmer, zwei Küchenräume und drei Sanitärräume bietet. Eine weitere Besonderheit ist ein Wintergarten sowie eine große Dachterrasse, die den Wohnkomfort erhöhen. Der Gutachter hat für diese spezifische Einheit einen Wert von 2,75 Millionen Euro festgestellt.

Hohe Verkehrswerte trotz wirtschaftlicher Turbulenzen

Neben der Maisonette-Einheit überzeugt auch eine Wohnung im Dachgeschoss mit hohem Wert. Auf einer Fläche von rund 174 Quadratmetern verteilen sich viereinhalb Zimmer, eine Wohnküche und drei Sanitärräume. Auch diese Einheit verfügt über zwei Dachterrassen. Der ermittelte Verkehrswert liegt bei 2,45 Millionen Euro. Diese Preise spiegeln den exklusiven Standort in Uhlenhorst wider.

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Die Eigentümer der Wohnungen waren Teil des Firmengeflechts um den Hamburger Unternehmer und Immobilienentwickler Tomislav Karajica. Karajica, der 49 Jahre alt ist, stand vor der Pleite im Zentrum der medialen Berichterstattung. Seine Imvest-Gruppe war im Frühjahr 2024 massiv von der Baukrise betroffen.

Insolvenzverfahren und wirtschaftliche Ursachen der Pleite

Explodierende Baukosten und hohe Zinsen machten damals viele Projekte unrentabel. Diese wirtschaftlichen Drucksituation führte zu erheblichen Schwierigkeiten für das Unternehmen. Tomislav Karajica geriet im Jahr 2025 in die Privatinsolvenz. Dieser Schritt war eine direkte Folge der anhaltenden finanziellen Belastungen, die durch die ungünstige Marktlage entstanden waren.

Im März 2026 wurde das Insolvenzverfahren für die Imvest Schwanenwik eröffnet. Jetzt soll das verbliebene Vermögen verwertet werden, um die Gläubiger zu befriedigen. Aus den einstigen Prestige-Immobilien ist damit ein Fall für das Amtsgericht geworden. Die Versteigerung markiert das Ende einer Ära für diese historischen Räumlichkeiten an der Alster.

Folgen für den Immobilienmarkt und künftige Nutzung

Die Veräußerung der Objekte hat direkte Auswirkungen auf den lokalen Immobilienmarkt in Hamburg. Interessenten können nun exklusive Anteile an der Hansestadt-Geschichte erwerben. Der Verkauf durch das Insolvenzverfahren stellt sicher, dass die Werte marktgerecht ermittelt werden. Die Käufer erhalten das volle Eigentum an den historischen Einheiten.

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Die Immobilie bleibt ein bedeutendes Objekt in Uhlenhorst. Trotz der Insolvenz des ehemaligen Eigentümers behält das Gebäude seine architektonische und lagentechnische Bedeutung. Die weitere Nutzung der Wohnungen bleibt den neuen Eigentümern überlassen. Der Fall zeigt die Risiken hoher Verschuldung in der Immobilienbranche auf.