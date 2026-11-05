Immobilienpreise sinken erstmals seit 2024 nach IfW-Daten

Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft fallen die Immobilienpreise im Sommer erstmals seit Frühjahr 2024. Der Immobilienmarkt zeigt eine klare Trendwende bei Angebot und Nachfrage.

Der deutsche Immobilienmarkt verzeichnet eine deutliche Abkühlung. Die Preise für Wohneigentum sind im Sommerquartal im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken. Diese Entwicklung markiert laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft die erste negative Entwicklung dieser Art seit dem Frühjahr 2024. Der Rückgang betrifft sowohl städtische als auch ländliche Regionen, wobei die Dynamik von Stadt zu Stadt variiert.

Datenbasis und Marktentwicklung

Die Berechnung des Preisindex stützt sich auf notariell beurkundete Verkaufspreise. Dieser Ansatz gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der vorliegenden Marktdaten. Gegenüber dem Vorquartal legten die Preise zwar um 0,5 Prozent zu. Dieser Anstieg reichte jedoch nicht aus, um den zuvor festgestellten Rückgang vom Herbst 2025 vollständig zu kompensieren. Somit bleibt die allgemeine Tendenz zum Preisverfall erhalten.

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Verkaufszahlen und Inseratsdaten

Neben den reinen Preiswerten zeigen auch andere Indikatoren eine schwächelnde Nachfrage. Die Anzahl der verkauften Eigentumswohnungen sank im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 1,7 Prozent. Bei Einfamilienhäusern fiel der Rückgang mit 8,2 Prozent deutlich stärker aus. Zudem bleiben Wohnungen und Häuser länger auf dem Markt inseriert. Die Angebotspreise werden dabei häufiger nach unten angepasst, was auf eine vorsichtigere Haltung der Verkäufer hindeutet.

Regionale Unterschiede und Zinssensibilität

Die Entwicklung auf den städtischen Wohnungsmärkten verlief uneinheitlich. In Köln stiegen die Preise im Quartalsvergleich um 2,8 Prozent. In Frankfurt am Main betrug der Anstieg 2,4 Prozent. In Stuttgart hingegen fielen die Preise um 0,9 Prozent. Eine Sonderauswertung des Instituts zeigt, dass sich teure Märkte schwerer erholen als günstigere Standorte. Stuttgart liegt aktuell noch fast 22 Prozent unter seinem früheren Höchststand. Leipzig hat dagegen bereits wieder einen Wert erreicht, der um 3,6 Prozent über dem vorherigen Peak liegt.

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Expertenanalyse und zukünftige Prognosen

Jonas Zdrzalek, Immobilienexperte beim Institut für Weltwirtschaft, erklärt diese Diskrepanz mit der Zinsempfindlichkeit. Wo Immobilien vor der Zinswende bereits teuer waren und geringe Renditen boten, wirkten sich die gestiegenen Finanzierungskosten besonders stark aus. Die gestiegenen Zinsen haben die Kaufkraft vieler Interessenten beeinträchtigt. Diese strukturelle Schwäche wird den Markt noch länger prägen als in Regionen mit günstigeren Ausgangslagen.

Langfristige Auswirkungen auf den Markt

Inflationsbereinigt sanken die Preise in allen untersuchten Segmenten. Dies unterstreicht die reale Wertminderung der betroffenen Assets. Der Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung. Die frühere Dynamik des schnellen Preisanstiegs ist verschwunden. Stattdessen dominieren nun vorsichtige Preisbildungen und längere Verweildauern auf dem Markt. Dies wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Quartalen fortsetzen, solange die Zinsumgebung unverändert bleibt.