Eine neue Analyse von Immoscout24 zeigt, dass der Kauf in 213 von 418 Regionen nach fünf Jahren günstiger ist als Mieten. Details zu Zinsannahmen und Stadtvergleichen.

Eine detaillierte Modellrechnung des Immobilienportals Immoscout24 kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass sich eine Immobilieninvestition im mittleren Zeitraum für viele deutsche Haushalte finanziell auszahlt. Dabei hat das Portal nach eigenen Angaben systematisch die Kaufpreise und die monatlichen Kaltmiete n in insgesamt 418 verschiedenen Regionen des Landes ausgewertet. Das zentrale Ergebnis dieser umfassenden Berechnung zeigt, dass die durchschnittliche monatliche Belastung beim Kauf in 213 dieser untersuchten Regionen nach einer Laufzeit von fünf Jahren unterhalb der laufenden Kaltmiete liegt.

Modellannahmen und Finanzierungsstruktur

Die zugrunde liegenden Berechnungen basieren auf sehr spezifischen und konservativen Annahmen, die eine realistische Szenarioanalyse ermöglichen sollen. Für den Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung wurde eine Finanzierung mit einem Eigenkapitalanteil von 20 Prozent angenommen. Der angenommene Sollzins für die Kreditaufnahme liegt bei exakt 4,0 Prozent, was den aktuellen Marktbedingungen entspricht. Zur Tilgung des Darlehens wurde ein anfänglicher Tilgungssatz von 1,85 Prozent kalkuliert.

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Zusätzlich zu den reinen Finanzkosten fließen auch Wartungskosten in die Gesamtrechnung ein. Für die Instandhaltung und Modernisierung der Immobilie wurde eine monatliche Rücklage von 15,30 Euro je Quadratmeter und Jahr berücksichtigt. Die gesamte Modellrechnung bezieht sich auf eine standardisierte Wohnfläche von 70 Quadratmetern. Die Zinsbindung für die Kreditaufnahme wurde in diesem Szenario auf zehn Jahre festgelegt, was eine gewisse Planungssicherheit für die ersten Jahre der Immobilie bietet.

Regionale Unterschiede und Marktdynamik

Nicht nur mittelfristig, sondern teilweise sogar sofort ist das Kaufen günstiger als Mieten. In genau 45 der 418 untersuchten Regionen liegt die monatliche Kaufbelastung direkt zum Beginn der Betrachtung unterhalb der vergleichbaren Kaltmiete. Nach Ablauf der fünfjährigen Frist steigt die Anzahl der Regionen, in denen sich der Kauf finanziell lohnt, jedoch deutlich an. In 146 dieser Regionen fällt der Kauf nach fünf Jahren sogar deutlich günstiger aus als das Mieten, wobei die Ersparnis hier mehr als fünf Prozent beträgt.

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Die Studie zeigt zudem, dass sich der Kaufvorteil vor allem in ländlichen Regionen und Mittelzentren abzeichnet. In den großen Metropolen und den teuersten Großstädten lohnt sich ein Wohnungskauf aus finanzieller Sicht demnach deutlich seltener als in anderen Teilen Deutschlands. Die hohen Miet- und Kaufpreise in diesen Ballungsräumen sorgen dafür, dass die Amortisationsfrist oft länger dauert als in den untersuchten fünf Jahren.

Ausnahmen in Großstädten und Zukunftsaussichten

Trotz der allgemeinen Tendenz, dass Kauf sich außerhalb der Zentren besser rechnet, gibt es durchaus bemerkenswerte Ausnahmen in den großen Städten. Besonders in Kaiserslautern, Mönchengladbach und Chemnitz lohnt sich der Kauf nach fünf Jahren im Vergleich zur Miete deutlich. In Leipzig ergibt das Modell von Immoscout24 nach fünf Jahren eine im Schnitt niedrigere Belastung beim Kauf im Vergleich zu den Mietkosten.

In den traditionellen teuren Städten an der Spitze der Mietpreisentwicklung sieht die Rechnung jedoch anders aus. In Hamburg und München ist die Kaufbelastung im Vergleich zur Miete besonders groß, was den Kauf für Anleger und Eigenheimnutzer in diesen Städten kurzfristig weniger attraktiv macht. Die Daten von Immoscout24 verdeutlichen somit die starke regionale Fragmentierung des deutschen Immobilienmarktes. Für potenzielle Käufer ist es entscheidend, die lokalen Gegebenheiten genau zu prüfen, da die nationale Durchschnittsbetrachtung oft keine individuelle Prognose zulässt.