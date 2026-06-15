Immunität von AfD-Abgeordnetem Lars Haise aufgehoben - Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Kunsturhebergesetz wieder aufgenommen

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Lars Haise einstimmig aufgehoben. Damit kann das Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz fortgesetzt werden. Haise sieht darin einen formalen Vorgang.

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Lars Haise aufgehoben. Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, fiel der Beschluss einstimmig. Damit kann das gestoppte Strafverfahren gegen den 37-jährigen Politiker wieder aufgenommen werden.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins 'Der Spiegel' steht Haise im Verdacht, gegen das Kunsturhebergesetz verstoßen zu haben. Konkret geht es um die unerlaubte Verbreitung von Bildnissen einer Person, was nach Paragraf 33 des Gesetzes mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht ist. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart war bereits aktiv geworden: Wie eine Behördensprecherin bestätigte, beantragten die Ermittler am 3. Februar 2025 beim Amtsgericht Schorndorf einen Strafbefehl gegen Haise.

Gefordert wird eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen. Doch dann kam der Einzug ins Parlament dazwischen. Nachdem Haise am 23. Februar 2025 sein Mandat im Bundestag angetreten hatte, wurde das Verfahren wegen seiner Abgeordneten-Immunität zunächst gestoppt.

Mit der nun beschlossenen Aufhebung kann die Justiz den Fall wieder aufnehmen. Die Immunität von Abgeordneten ist im Grundgesetz verankert und soll die Arbeitsfähigkeit des Parlaments schützen, indem sie politische Verfolgung verhindert.

Allerdings kann sie auf Antrag der Strafverfolgungsbehörden aufgehoben werden, wie es hier geschehen ist. Haise selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, sondern betonte, die Aufhebung der Immunität sei ein üblicher formaler Vorgang, wenn ein Verfahren rechtlich abgeschlossen werden solle. Daraus ergebe sich keinerlei Vorbewertung des Sachverhalts. Er achte und respektiere die rechtsstaatlichen Abläufe und unterstütze eine zügige Klärung.

Haise ist Mitglied des Kreistags im Rems-Murr-Kreis und führt den Kreisverband Rems-Murr der AfD. Sein Fall reiht sich in eine Serie von Ermittlungen gegen AfD-Politiker ein. In den vergangenen Monaten verloren mehrere Abgeordnete der Partei ihre Immunität - unter anderem wegen des Verdachts des sogenannten Hitlergrußes oder mutmaßlicher illegaler Geschäfte mit Belarus. Die oppositionelle AfD beklagt dabei häufig eine politische Instrumentalisierung der Justiz, während Befürworter der Aufhebungen auf die Gleichheit vor dem Gesetz verweisen.

Der Vorgang zeigt einmal mehr die Spannung zwischen parlamentarischer Immunität und strafrechtlicher Verfolgung





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