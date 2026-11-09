Das US-Repräsentantenhaus startet das Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth. Abgeordneter Thomas Massie führt acht Amtsverstöße an. Die Abstimmung steht kurz bevor.

Im US-Repräsentantenhaus ist offiziell ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den amtierenden Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt worden. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie, der selbst als Kritiker des Trump-Teams gilt, verlas den Antrag persönlich und warf Hegseth schwere Amtsverstöße vor. Dieser Schritt markiert eine dramatische Eskalation in den politischen Spannungen innerhalb der US-Regierung und betrifft direkt die Spitze des Pentagon.

Massie wirft acht Verstöße vor

Thomas Massie bezichtigt Pete Hegseth explizit, in acht verschiedenen Bereichen gegen geltende Vorschriften oder gesetzliche Grenzen verstoßen zu haben. Die genauen Details der Vorwürfe umfassen laut Massie handfeste Manipulationen und Missbräuche, die von Hegseth ohne die erforderliche Zustimmung des Kongresses getätigt wurden. Diese gravierenden Anklagen dienen als Basis für das formelle Impeachment-Verfahren, das nun den höchsten Weg im US-Justizsystem einschlägt und die Verantwortlichkeit der Exekutive unter die Lupe nimmt.

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Stimmrechtsabstimmung und Senatsrolle

Die nächste Hürde für das Amtsenthebungsverfahren ist die Abstimmung im Repräsentantenhaus, die bereits am kommenden Mittwoch erwartet wird. Sollte diese Kammer dem Antrag zustimmen, geht die Sache an den US-Senat weiter, wo ein sogenannter Impeachment-Prozess beginnen würde. Im Senat ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um Pete Hegseth tatsächlich aus seinem Amt als Verteidigungsminister zu entfernen. Diese hohe Hürde macht eine Abwahl schwierig, selbst wenn die politische Lage angespannt ist.

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Positionen der politischen Akteure

Pete Hegseth selbst steht den Vorwürfen mit einer geplanten Pressekonferenz im Pentagon entgegen. Er kündigte an, am Dienstag um 14.00 Uhr (MEZ) mit den Journalisten zu sprechen, wobei das Impeachment-Verfahren ein zentrales Thema sein wird. Auf der anderen Seite hat Hakeem Jeffries, der künftige Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, dem Sender ABC gegenüber klargestellt, dass er Massies Vorhaben definitiv unterstützen wird. Jeffries argumentiert dabei mit der Verantwortung Hegseths für externe Konflikte.

Geopolitische Auswirkungen und Kriegsverlauf

Hakeem Jeffries verweist in seiner Kritik insbesondere auf den von Trump im Februar gestarteten Krieg gegen den Iran, der weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt hat. Dies stellt einen zentralen Punkt der Anklage dar, da Hegseth als Verteidigungsminister die militärischen Maßnahmen verantwortet. Die internationale Unsicherheit und die innenpolitische Polarisierung durch diesen Konflikt spielen somit eine große Rolle bei der Bewertung der Amtsführung von Pete Hegseth im aktuellen Impeachment-Prozess.