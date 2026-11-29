Es kann verwundern, wie wenig nur noch übers Impfen gemurrt wird, wo es doch so viele Menschen radikalisiert und entfremdet hat.

Es kann verwundern, wie wenig nur noch übers Impfen gemurrt wird, wo es doch so viele Menschen radikalisiert und entfremdet hat.interzeit, Impfzeit. Der gute Hausarzt jubelt die Merkelsoße unkompliziert rein, Covid und Grippe in einem, und auch dieses Mal wird die Praxismitarbeiterin wieder sagen, das Tattoo auf meinem Arm sei ja eine perfekte Zielscheibe.

Muss man dieser Tage sagen, dass „Merkelsoße“ ironisch gemeint ist, eine etwas verzweifelte Abwehr gegen die Verunglimpfung der Impfung? Jetzt, wo es kaum noch Hass auf Krankheitsbekämpfung gibt, eher Schulterzucken? War da was? In der U-Bahn auf dem Weg ins tiefe Rudow sehe ich kaum noch Masken.

Advertisement

Dafür einen Trupp Bahnbüttel, der einen Mann mit offenem Bein rauskomplimentiert. Für eine Zeit in Deutschland, die dermaßen viele Menschen radikalisiert hat, hört man erstaunlich wenig über die „Corona-Zeit“, es sei denn, Parlamentsnazis wollen mal wieder großspurig „aufarbeiten“, wie man sie gezwungen hat, nicht krank zu werden. Ausstieg Lipschitzallee, ein kleiner Billigmarkt mit Handtaschen und Plastikkram zwischen Hochhäusern. Die Alten trinken in den Cafès, die Kinder schreien in den Tagesstätten.