„Rocky“ machte Sylvester Stallone 1976 über Nacht zum Star. 50 Jahre später kommt die bewegte Entstehungsgeschichte des legendären Sportfilms auf die große Leinwand. Hier ist der Trailer zu „I Play Rocky“:

„Rocky“ machte Sylvester Stallone 1976 über Nacht zum Star. 50 Jahre später kommt die bewegte Entstehungsgeschichte des legendären Sportfilms auf die große Leinwand. Hier ist der Trailer zu „I Play Rocky“:“.

Schließlich bedeutete das Boxerdrama für Stallone nicht nur den großen Durchbruch, es entwickelte sich auch zu einem weltweiten Phänomen. Mit einem Einspielergebnis von rund 225 Millionen US-Dollar war der 1976 erschienene Film der erfolgreichste des Jahres. Bei den Oscars wurde er zudem gleich dreimal ausgezeichnet – in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bester Schnitt. Fünf Fortsetzungen und drei Spin-offs folgten.

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Es dürfte kaum ein anderes Sportfilm-Franchise geben, das die Popkultur ähnlich nachhaltig geprägt hat. Um Sylvester Stallone und seinem wohl größten Karriereerfolg ein filmisches Denkmal zu setzen, erwartet uns schon in wenigen Tagen ein Spielfilm, der die turbulente Entstehungsgeschichte des Originals nachzeichnet. New York in den 1970er-Jahren: Sylvester Stallone versucht verzweifelt, sich als Schauspieler in Hollywood zu etablieren. Doch beruflich kommt er kaum voran, und auch finanziell sieht es alles andere als rosig aus.

Der Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Wepner liefert ihm schließlich die entscheidende Inspiration für eine eigene Geschichte. Innerhalb weniger Tage verfasst Stallone das Drehbuch zu „Rocky“ und weckt damit tatsächlich das Interesse der großen Hollywood-Studios. Die sind durchaus bereit, das Projekt umzusetzen – allerdings unter einer entscheidenden Bedingung: Stallone soll auf die Hauptrolle verzichten und die Figur des Rocky Balboa einem anderen Darsteller überlassen.

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Doch obwohl er dringend auf den Erfolg angewiesen ist, weigert er sich, seinen Platz als Hauptdarsteller aufzugeben. Er hält unbeirrt an seinem Vorhaben fest, Rocky selbst zu verkörpern, und setzt damit seine berufliche Zukunft aufs Spiel. Um den Film nach seinen eigenen Vorstellungen realisieren zu können, muss er sich gegen die Bedingungen der Studios behaupten und darauf vertrauen, dass sich sein Wagnis am Ende auszahlt.

, der bereits in „The Offer“, der Serie über die Entstehung von „Der Pate“, mit seiner Darstellung von Al Pacino auf sich aufmerksam machte. An seiner Seite sind unter anderemWarum „I Play Rocky“ das Zeug dazu hat, nicht nur Publikumsliebling sein, sondern sogar ein Oscar-Favorit zu werden, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel. Chantal liebt das große Kino genauso wie das Binge-Watching auf dem heimischen Sofa – Hauptsache der Film oder die Serie ist gut.

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