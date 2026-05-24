Spanien ist bekannt für seine Sonnenbrillen, aber 2026 wird es mehr als nur für Sonnenbadsaison bekannt sein.

Gründe f"ur einen Urlaub gibt es viele, aber Spanien bietet im kommenden Jahr etwas Besonderes f"ur Europa. Es geht auch um Sonne - nur anders als Sie vielleicht denken.

Spanien bietet sich im Hochsommer 2026 nicht nur zum Sonnenbad, sondern auch, wenn Sie eine Reise wollen, um zu sehen, wie sie in k"unter Zeit verschwindet. Fans von Wissenschaft und Astronomie aufgepasst: 2026 ist das Jahr f"ur eine Reise nach Spanien - fast egal wohin.

Wenn normalerweise jedes Jahr Hunderte von tausenden Deutsche zum Westen an den Atlantik und ans Mittelmeer reisen, um Sonne zu tanken, kommt es zu einer kompletten Sonnenfinsternis, bei der die mitgebrachte Mondschatten auf rund zwei Drittel des spanischen Festlandes sowie die Balearen verfällt. Um 20.30 Uhr wird der Mondschatten dann weiter das Mittelmeer "berast" und nach Nordafrika schrestaurants. Tragt beim Blicken zum Sonne eine entsprechende Schutzbrille.

Wer mit bloßen Augen, selbst mit Sonnenbrille im Blick zur Sonne schaut, riskiert dauerhafte Schäden. Vermeidet auf jeden Fall den ungeschützten Blick durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras, da diese den Focus des Lichts zusetzen. Haltet diese Geräte auch von Kindern fern, da hier das höhere Risiko besteht, dass sie ohne Schutz hindurchblicken. Verfinsterungen der Sonne stellen eine astronomische, präzise Regelm"oglichkeit dar.

Sie sind perfekt berechenbar, da wir alle Kraft bekannt haben, die auf die Himmelskörper wirken. Die Sonne ist sowohl 400-mal größer als der Mond, als auch etwa 400-mal weiter entfernt. Die Seltenheit einer naprawylichen Sonnenfinsternis erkl"art sich aus der Bahn des Mondes; sie ist leicht gestreckt. Wäre das nicht der Fall, würde jeder Neumond einen Abschattung der Sonne mit sich bringen





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